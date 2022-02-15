Хтось дуже не хоче нести відповідальність, – Монастирський про ДТП з кортежем Ярославського

Денис Монастирський поскаржився на фальсифікацію справи про ДТП за участю кортежу Олександра Ярославського. Також глава МВС України закликав самого бізнесмена якнайшвидше повернутися в Україну.

У Міністерства внутрішніх справ до Ярославського "є багато запитань". Про це Монастирський сказав у своєму зверненні.

Важливо Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: водія компанії бізнесмена викликали на допит

Хтось дуже не хоче нести відповідальність

Глава МВС наголосив, що попри звільнення начальника харківської поліції, спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Він додав, що зацікавлені люди намагалися повісити смерть людини на одну зі сторонніх осіб.

Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Також по цьому факту поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Приховування доказів". Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне,

– сказав Монастирський.

Він припустив, що терміновий виліт Ярославського з України можу і не бути пов'язаний із загибеллю людини. Однак закликав його повернутися на батьківщину якомога швидше.

ДТП з кортежем Ярославського: головне

9 лютого на Харківщині сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив на смерть пішохода, а поруч знайшли номерні знаки авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Наступного дня президент футбольного клубу "Металіст" разом із тестем Сергієм Свентицьким вилетіли з Харкова до Великої Британії. Пояснили це сімейною поїздкою.

Олександр Ярославський заявив, що в момент трагедії перебував вдома і спав, але поліція його викликала на допит як ймовірного учасника автопригоди.

Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що правоохоронці поспішили з оголошенням підозри та закликала бізнесмена повернутися в Україну.

Зауважимо, що чоловік з компанії бізнесмена прийшов до правоохоронців та заявив, що був за кермом. Однак з'ясувалося, що він бреше, адже під час ДТП перебував у іншому місці. Через це проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею про приховування злочину. Наразі він переховується від слідства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вже звільнив голову поліції Харківщини Станіслава Перліна. Все через намагання приховати злочин та подання неправдивих показів. А 15 лютого у соцмережах з'явилася інформація про те, що поліція Чугуєва зареєструвала інформацію про крадіжку речових доказів у справі про ДТП з кортежем Ярославського. Правоохоронці підтвердили цю інформацію.

Смертельне ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео