Хтось недобіг, хтось захворів, – Корнієнко про нестачу голосів за нього як віцеспікера

"Слуга народу" Олександр Корнієнко став віцеспікером Ради замість Руслана Стефанчука. Втім, не всі колеги по фракції підтримали його кандидатуру.

Сам Корнієнко запевнив, що його це аж ніяк не образило. Мовляв, це нормальний робочий процес – "хтось не добіг, а хтось не дійшов".

Раніше Інших варіантів не обговорюємо, – Верещук про призначення Корнієнка віцеспікером

Корнієнко про брак голосів від "слуг"

Зазначимо, що за призначення Корнієнка проголосували 256 нардепів, серед них – 222 "слуг народу." При цьому, як вказано на сайті Верховної Ради, станом на 19 жовтня до фракції монобільшості загалом входять 243 народних обранців. Новий віцеспікер пояснив, що на брак голосів від його колег вплинув, зокрема, й спалах коронавірусу.

З огляду на голос Стефанчука, я порахував, що це 223, але не 226. По-перше, у нас знову COVID-19. Вже є 2 хворих,

– зауважив Корнієнко.

При цьому, політик не поділився інформацією про те, хто саме з народних обранців заразився коронавірусом. До речі, у Раді планують найближчим часом проголосувати за постанову про допуск до парламенту лише за сертифікатами чи ПЛР-тестами.

Новий віцеспікер розповів про пріоритети на посаді

18 жовтня голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що наразі 2 народні депутати хворі на COVID-19. Також недугою інфікували 8 членів апарату парламенту.

Як повідомляє телеканал "Дом", Корнієнко вже розповів, якими будуть його ключові кроки на новій посаді. Насамперед він має намір формувати команду, яка здійснюватиме реформування парламенту та зможе систематизувати його роботу. Ще до кінця жовтня депутати планують визначитися з кандидатурою керівника апарату Верховної Ради.