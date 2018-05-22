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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Huawei розробляє "дуже страшну" інновацію

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Huawei готує нову розробку
Huawei готує нову розробку / catoday.org

Глава споживчого підрозділу китайської компанії Huawei обмовився, що вони розробляють революційну технологію та назвав її страшною, але у позитивному сенсі.

Про це пише Android Headlines.

За його словами, інновація є "дуже страшною в позитивному сенсі".

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Щоправда він не уточнив, у якій сфері можна використовувати цю інновацію. Це може бути нове обладнання, програмне забезпечення тощо.

При цьому, за даними джерел, останній звіт компанії може свідчити про те, що технологічний прорив Huawei може спочатку дебютувати на смартфоні лінійки Honor.

Також джерела припускають, що Huawei працює над програмним продуктом, який значно збільшить продуктивність смартфонів. Вже відомо, що компанія витрачає шалені кошти на дослідження, так ці витрати можуть досягти 20 мільярдів доларів.

Подейкують, що вже до кінця 2018 року Huawei представить смартфон, оснащений гнучким дисплеєм. Таким чином компанія зможе обійти свої конкурентів – Samsung і Apple.

Теги: Техно Інтернет Huawei
Джерело: 24 Канал
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