Думав, що ніколи не візьме пензлика до рук: історія художника з Харкова, який закарбовує війну

Харків з перших днів війни перебуває під безжалісними обстрілами росіян. Щодня місто зазнає руйнувань, харків'яни залишаються без своїх домівок, які знищують ворожі ракети та дрони. Однак попри увесь цей жах, в Харкові продовжує жити мистецтво і творити художники.

Димитріан Комар, художник з Харкова, а саме із Салтівки, по якій постійно завдає ударів Росія, малює картини, що зображають зруйновані будинки, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Також ворог продовжує завдавати по місту удари ракетами "Гром-Е1".

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Картини не підходять для затишку

Те, що робить харківський художник – це дуже складна, але потрібна робота. Він намагається закарбувати війну – з надією на те, що вона закінчиться і життя відродиться.

Водночас Димитріан, малюючи свої картини, прагне вхопити біль, який переживають люди в момент обстрілу, коли знову і знову бачать зруйновані будинки.

Він розповів, що на певний час залишав малювання, але повернувся до нього, коли перебував в підвалі на Салтівці, де ховався від страшних обстрілів. Він, як і тисячі харків'ян, жив в метрополітені, тому що їхні домівки були під постійними ударами росіян.

Художник дуже боявся, що не виживе і не зможе взяти до рук пензлик. Проте він знову почав створювати картини, і зараз також вчить дітей малювати.

Також він мріє, щоб його картини побачили в Європі, а ще розмірковує над тим, щоб створити великий флешмоб. Важливо, щоб ті, хто живе не в Україні, а за кордоном і тільки читає новини з нашої країни, побачив цю війну крізь призму мистецтва.

На одній з картин Димитріана, яка йому далась особливо складно, зображено зруйновану квартиру, а саме дитячу кімнату з колискою, іграшками.

Ця робота також мені емоційно далась дуже важко. Вона була однією з найскладніших – малювати драпірування, тканину. Вже не кажу про те, що це було складно морально. Відчуваєш кожен уламочок, кожне скло, кожну детальку – ти це все проживаєш при написанні будь-якої роботи,

– наголосив він.

На іншій картині художник зобразив жовті квіти, які дійсно квітли на тій локації, з якої він малював.

Пам'ятаю, як мене вразило: такі руйнування, і на першому плані ці жовті квіти. Це була перша думка, якщо буду саме цю локацію писати, акцентую на них,

– згадав Комар.

Також він розповів, що насправді мріє, що його серія картин про війну та її жахливі наслідки, нарешті завершилася. А це відбудеться, коли припиниться війна в Україні, яку розв'язали росіяни.

Димитріан вважає, що його картини не підходять для затишку, вони більше про увічнення, про історію, про пам'ять, яку треба зберігати і в такому вигляді.

Нагадаємо, що 17 листопада ворог знову обстріляв Харків, використавши кореговані авіабомби. А 13 листопада росіяни атакували Салтівський район міста дроном "Молнія-1". Внаслідок удару постраждали чотири людини.