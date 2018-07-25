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Художник перетворює класичні картини на гіфки з чорним гумором: курйозна добірка

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Художник Кайєтан Обарскі перетворює картини на гіфки
Художник Кайєтан Обарскі перетворює картини на гіфки / Фото з Іnstagram

Польський художник Кайєтан Обарскі використовує класичні полотна, щоб зробити з них gif-картинки, які отримують несподіваний сюжет.

Художник, який працює під псевдонімом Kiszkiloszki, бере за основу шедеври живопису і додає їм гумористичний підтекст.

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На кожну гіфку Обарскі витрачає від п'яти до десяти годин.

 

Теги: Курйозні новини LifeStyle Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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