Художник перетворює класичні картини на гіфки з чорним гумором: курйозна добірка
Польський художник Кайєтан Обарскі використовує класичні полотна, щоб зробити з них gif-картинки, які отримують несподіваний сюжет.
Художник, який працює під псевдонімом Kiszkiloszki, бере за основу шедеври живопису і додає їм гумористичний підтекст.
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На кожну гіфку Обарскі витрачає від п'яти до десяти годин.
Джерело: 24 Канал
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