Хуртовина, за якою нічого не видно: у поліції показали ситуацію на трасі Київ – Одеса

В Одеській області 26 листопада панує негода зі снігопадами та значними поривами вітру. Внаслідок цього у регіоні довелося перекрити дороги для автомобілів.

Зокрема, Одеська міськрада обмежила рух трасою М-05 Київ – Одеса для вантажного транспорту. Там була "стіна" зі снігу, яка обмежувала видимість для водіїв транспорту.

До теми Одеську область замело снігом: одну з трас повністю перекрили для руху транспорту

Ситуація на трасі Київ – Одеса складна

У поліції розповіли, що на трасі Київ – Одеса ускладнений рух для транспорту в обох напрямках. На кадрах можна побачити, що дорогу за "сніговою завісою" майже не видно.

Внаслідок негоди водії потрапляли у дорожньо-транспортні пригоди. На місця одразу прибували поліцейські та рятувальники.

На відео можна також побачити, що на трасі працює снігоприбиральна техніка. Поліцейські також визволяли автівки й автобуси з-під снігових завалів.

Ситуація на трасі Київ – Одеса / Відео Національної поліції України

Наостанок у поліції закликали жителів Одеської області утриматися від поїздок дорогою. Адже видімість на дорогах усе ще погана.

Негода вирує Одеською областю