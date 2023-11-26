Хуртовина, за якою нічого не видно: у поліції показали ситуацію на трасі Київ – Одеса

26 листопада 2023, 15:58
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Джерело:

Національна поліція України

В Одеській області 26 листопада панує негода зі снігопадами та значними поривами вітру. Внаслідок цього у регіоні довелося перекрити дороги для автомобілів.

Зокрема, Одеська міськрада обмежила рух трасою М-05 Київ – Одеса для вантажного транспорту. Там була "стіна" зі снігу, яка обмежувала видимість для водіїв транспорту.

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Ситуація на трасі Київ – Одеса складна

У поліції розповіли, що на трасі Київ – Одеса ускладнений рух для транспорту в обох напрямках.  На кадрах можна побачити, що дорогу за "сніговою завісою" майже не видно. 

Внаслідок негоди водії потрапляли у дорожньо-транспортні пригоди. На місця одразу прибували поліцейські та рятувальники.

На відео можна також побачити, що на трасі працює снігоприбиральна техніка. Поліцейські також визволяли автівки й автобуси з-під снігових завалів.

Ситуація на трасі Київ – Одеса / Відео Національної поліції України

Наостанок у поліції закликали жителів Одеської області утриматися від поїздок дорогою. Адже видімість на дорогах усе ще погана.

Негода вирує Одеською областю

  • Південь Одеської області 26 листопада накрила потужна негода, утворивши ожеледицю на дорогах. Внаслідок цього рух на трасі М-15 Одеса – Рені перекрили для всіх видів транспорту.
  • Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Він наголосив, що інформацію про відновлення руху транспорту надаватимуть додатково.
  • На трасі Одеса – Рені уже зафіксували кілька ДТП. Так, там перекинулася вантажівка, що перевозила зерно.
  • Крім того, на тій же дорозі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, а в кювети в'їхали кілька автобусів з пасажирами. Постраждалих внаслідок цих інцидентів не було.
  • У самій Одесі значного снігопаду поки що не було. Однак внаслідок шквального вітру уже зафіксували 14 падінь дерев на дорогах.

Автор: Владислав Кравцов