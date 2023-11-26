Хуртовина, за якою нічого не видно: у поліції показали ситуацію на трасі Київ – Одеса
Джерело:Національна поліція України
В Одеській області 26 листопада панує негода зі снігопадами та значними поривами вітру. Внаслідок цього у регіоні довелося перекрити дороги для автомобілів.
Зокрема, Одеська міськрада обмежила рух трасою М-05 Київ – Одеса для вантажного транспорту. Там була "стіна" зі снігу, яка обмежувала видимість для водіїв транспорту.
До теми Одеську область замело снігом: одну з трас повністю перекрили для руху транспорту
Ситуація на трасі Київ – Одеса складна
У поліції розповіли, що на трасі Київ – Одеса ускладнений рух для транспорту в обох напрямках. На кадрах можна побачити, що дорогу за "сніговою завісою" майже не видно.
Внаслідок негоди водії потрапляли у дорожньо-транспортні пригоди. На місця одразу прибували поліцейські та рятувальники.
На відео можна також побачити, що на трасі працює снігоприбиральна техніка. Поліцейські також визволяли автівки й автобуси з-під снігових завалів.
Ситуація на трасі Київ – Одеса / Відео Національної поліції України
Наостанок у поліції закликали жителів Одеської області утриматися від поїздок дорогою. Адже видімість на дорогах усе ще погана.
Негода вирує Одеською областю
- Південь Одеської області 26 листопада накрила потужна негода, утворивши ожеледицю на дорогах. Внаслідок цього рух на трасі М-15 Одеса – Рені перекрили для всіх видів транспорту.
- Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Він наголосив, що інформацію про відновлення руху транспорту надаватимуть додатково.
- На трасі Одеса – Рені уже зафіксували кілька ДТП. Так, там перекинулася вантажівка, що перевозила зерно.
- Крім того, на тій же дорозі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, а в кювети в'їхали кілька автобусів з пасажирами. Постраждалих внаслідок цих інцидентів не було.
- У самій Одесі значного снігопаду поки що не було. Однак внаслідок шквального вітру уже зафіксували 14 падінь дерев на дорогах.