Гнатиме атмосферний фронт північного циклону: в Україні – штормове попередження

В Україні 30 січня прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сніг та потужний вітер.

Наталка Діденко повідомила, що пориви досягатимуть 15 – 22 метрів за секунду – орієнтовно 54 – 80 кілометрів за годину. Вона порадила забрати з балконів усе, що може зірватися чи літати.

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Через Україну завтра гнатиме атмосферний фронт північного циклону, тому до вітру приєднаються сніг, мокрий сніг, можливі хуртовини,

– зазначила синоптикиня.

Особливо Наталка Діденко застерегла туристів, які перебувають у Карпатах, не йти 30 січня в гори.

Окрім цього, вона додала, що у Києві також прогнозують потужний штормовий вітер західного напрямку, можливий сильний сніг уночі. Вдень опади послабнуть, а ввечері знову посиляться.

Якою буде погода 30 січня

Погода в Україні 30 січня буде холодною та вологою, в усіх областях прогнозують сніг.

Водночас синоптики повідомляють про дощ на Закарпатті, Херсонщині, Одещині та у Криму.

Температура повітря коливатиметься від -2 до +5 градусів у залежності від регіону.

Що робити, коли ваша машина застрягла в снігу: дивіться відео

В Укргідрометцентрі раніше попереджали, що потужних поривів вітру до 15 – 20 метрів на секунду варто очікувати й у понеділок, 31 січня.

Текст публікації Наталки Діденко:

Уважно!

Завтра буде сильний штормовий вітер!

Його пориви досягатимуть 15 – 22 метрів за секунду, десь орієнтовно 54 – 80 кілометрів за годину. Це – багато.

Тому, хоча вже й темно, все ж заберіть з відкритих балконів все, що може зірватися чи захоче літати.

І якщо ви завтра зібралися цілий день валятися на улюбленому диванчику і нікуди не виїжджати, краще все ж зараз вийдіть на вулицю і переставте автомобіль у безпечне місце – раптом він стоїть під великим чи старим деревом, чи під рекламним щитом тощо.

Через Україну завтра гнатиме атмосферний фронт північного циклону, тому до вітру приєднаються сніг, мокрий сніг, можливі хуртовини.

Особлива засторога до туристів у Карпатах – не суньтеся в неділю у гори, попийте чайок у ваших шале, розкішних чи простеньких, чи погомоніть з господинею про життя.

У Києві завтра, 30 січня, – також потужний штормовий вітер західного напрямку, сніг сильний можливий ось найближчої ночі та завтра вранці, вдень опади послабнуть, ввечері сніг та мокрий сніг знову посиляться.

Так що голови, судини можуть ще й як реагувати на таку бурхливу погоду, усі, в кого є проблеми з артеріальним тиском, краще завтра побудьте у спокої та затишку.

На настрій сильний вітер також впливає, не піддавайтеся!

Тут і так є чому й кому впливати.

Хоч температура порадує, буде крутитися навколо нуля. Хіба кудись із таким вітром втечеш далеко?

Ще раз – завтра в Україні очікується сильний штормовий вітер!