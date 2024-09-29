Хусити запустили ракету в напрямку аеропорту, де перебував літак Нетаньягу, – ЗМІ

Хусити намагались атакувати ракетою аеропорт Ізраїля у момент прибуття прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу. Єменські бойовики заявили, що це було помстою за ліквідацію лідера "Хезболли".

Про це повідомляє видання The Times of Israel. Згідно з оприлюдненою інформацією, це зробили навмисно до прибуття Нетаньягу через смерть Хасана Насралли у п'ятницю, 27 вересня, під час удару по штаб-квартирі "Хезболли" у Бейруті.

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Хусити атакували аеропорт Ізраїля у момент прибуття Нетаньяху

Як пише видання, лідер єменських хуситів Абдул Малік аль-Хуті заявив, що ракету класу "земля-земля", яку група повстанців випустила в бік району Тель-Авіва, присвятили до висадки прем’єра Нетаньягу в Ізраїлі.

ЦАХАЛ заявив, що ракета, яка була випущена щонайменше через пів години після того, як літак Нетаньяху приземлився в аеропорту Тель-Авіва Бен-Гуріон, була збита засобами протиповітряної оборони "за межами країни".

Також Абдул Малік аль-Хуті сказав, що смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли "не буде марною". За його словами, його повстанці, яких підтримує Іран, покращать свою ефективність після попередніх ракетних ударів і ударів безпілотників по Ізраїлю.

Ці великі жертви та велика несправедливість не будуть марними,

– сказав лідер хуситів.

До слова, напередодні Нетаньягу заявив, що рішення про ліквідацію лідера терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Насралли він ухвалив заради повернення додому жителів півночі країни, яких евакуювали через обстріл з території Лівану.