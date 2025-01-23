У перші дні свого президентства лідер США Дональд Трамп підписав черговий указ. Так, він поставив підпис під документом, який запускає процес визнання єменського руху "Ансар Аллах" (хуситів) іноземною терористичною організацією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

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Трамп підписав указ про визнання хуситів терористами

У документі вказується, що за підтримки іранського Корпусу вартових ісламської революції "Кудс" хусити з 2023 року десятки разів обстрілювали кораблі ВМС США.

Після силового захоплення більшості єменських населених пунктів законним єменським урядом у 2014-2015 роках хусити здійснили напади на цивільну інфраструктуру. Зокрема атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, атаки на Об'єднані Арабські Емірати в січні 2022 року, а також понад 300 снарядів, випущених по Ізраїлю з жовтня 2023 року.

В повідомленні Білого дому ідеться, що хусити також атакували комерційні судна пройшов через Баб-ель-Мандеб понад 100 разів, убивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морського комерційного транспорту Червоного моря змінити маршрут, що сприяло глобальній інфляції.

Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі,

– вказується в указі.

Зазначається, що протягом 30 днів від дати підписання указу, державний секретар після консультацій із директором Національної розвідки та міністром фінансів має подати президенту доповідь про визначення "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією.