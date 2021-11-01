Хусити запустили 2 ракети по мечеті в Ємені: загинули 29 людей

Хусити запустили 2 балістичні ракети. Вони потрапили у мечеть та релігійну школу в єменському місті Маріб. Загинули 29 цивільних.

Хусити випустили 2 ракети у мирних жителів

Про трагедію повідомив міністр інформації країни. Серед загиблих та постраждалих є діти й жінки. Напад відбувся ввечері 31 жовтня.

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За інформацією ООН, через загострення бойових дій між урядовими силами та хуситами у Марібі, довелось евакуйовувати близько 10 тисяч людей. Організація вимагає створити гуманітарний коридор для допомоги.

В ООН зазначили також, що війна в Ємені спричинила найбільшу гуманітарну кризу у світі. Приблизно 16 мільйонів людей загинули від голоду, адже хусити заборонили імпорт до районів, які вони контролюють.

Ситуація у Ємені: що треба знати

У 2014 році приєднані до Ірану хусити вигнали підтримуваний Саудівською Аравією уряд із столиці Сани.

При цьому хусити заявляють нібито борються з корумпованою системою та іноземною агресією.

Коаліція сил на чолі з Ер-Ріядом втрутилася в Ємен ще у березні 2015 року. Відтоді в Ємені триває громадянська війна між прихильниками президента Хаді та повстанцями-хуситами.

У жовтні 2021 року хусити заявили, що вони захопили нову територію в багатих на енергію провінціях Шабва і Маріб. Це може ще більше ускладнити міжнародні миротворчі зусилля.