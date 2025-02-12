У громадському транспорті Києва оголошуватимуть хвилину мовчання: чи буде зупинення руху

У громадському транспорті Києва щодня будуть оголошувати загальнонаціональну хвилину мовчання. Водночас рух міського транспорту у столиці на цей час зупиняти не будуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА та видання "Віледж".

До теми У Києві запровадили хвилину мовчання у громадському транспорті

Що кажуть у "Київпастрансі" про оголошення хвилини мовчання

У "Київпастрансі" розповіли журналістам "Віледж", що оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання у громадському транспорті Києва відбуватиметься наступним чином:

якщо громадський транспорт має за графіком зупинку з 08:50 до 09:00, то водії автобусів, трамваїв і тролейбусів вмикатимуть оголошення про хвилину мовчання в цей час;

водій повинен дочекатися завершення оголошення про хвилину мовчання, яке триває 30 секунд;

рух транспорту нібито поновлюватимуть тільки після завершення оголошення.

За даними "Київпастранс", це потрібно, бо оголошення наступної зупинки може перекрити оголошення про хвилину мовчання, якщо громадський транспорт вирушить.

Водночас якщо з 08:50 до 09:00 буде повітряна тривога, то спочатку водії ввімкнуть повідомлення про це, а вже потім про хвилину мовчання.

Як прокоментували у КМДА можливе зупинення руху транспорту

У КМДА, своєю чергою, заявили, що інформація про те, що громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) – не відповідає дійсності.

У цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам'яті загиблих Захисників, Захисниць і мирних жителів України,

– мовиться у повідомленні.

В міськадміністрації також підкреслили, що, коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.

Наразі у Київпастрансі здійснюють підготовку до впровадження цього рішення.

До слова, 30 січня на сесії Київської міської ради депутати затвердили заходи щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Її оголошуватимуть в громадському транспорті та через звукові системи на Хрещатику та Майдані Незалежності.