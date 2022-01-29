Хвилина мовчання та квіти: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут

Пам'ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Потім пролунав державний гімн, військові відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

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Крім Зеленського, у церемонії взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та курсанти вищих військових навчальних закладів.

Що відомо про бій під Крутами

Бій відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що між Бахмачем і Ніжином. Поєдинок тривав між чисельним російським військом та окремими підрозділами армії Української Народної Республіки.

Українські сили складалися зі старшин і курсантів 1 Київської військової школи імені Богдана Хмельницького, а також було 115 – 130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва. Загалом на оборону стали близько тисячі осіб.

Натомість більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тисяч солдатів та балтійських матросів. У бою взяли участь 3 тисячі людей.

Українським добровольцям вдалось виконати бойове завдання та стримати наступ більшовиків на Київ. Проте втрати, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, втрати ворога могли сягати до 1500 убитих і поранених.

Більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували та стратили.

У 1918 році тіла полеглих вояків-студентів урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Встановили пам'ятник, який виконаний у формі гранітного хреста з тризубом. На ньому написано: "Найбільша любов – життя покласти за друзів".

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