Фейгін прокоментував можливість отруєння російського політика чубайса кремлем

російський політик та друг путіна анатолій чубайс, який після повномасштабного вторгнення втік на Захід, перебуває в лікарні. Можна припустити, що його могли отруїти. Але доказів жодних немає.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, немає жодних перевірених доказів, що чубайса могли отруїти. Тим паче лікарня зробила заяву, що захворювання російського політика не є смертельним.

До теми Багато людей з оточення кремля зараз хотіли б "зіскочити", але це проти "правил", – Фейгін

Якшо розсуджувати, чи могли або чи можуть вони (кремль – 24 канал) отруїти чубайса, то я б не виключав. Це не випадок вбивства політичного опонента чи жертви політичного переслідування. Як пишуть класики, він занадто багато знав, – говорить Фейгін.

чубайс володіє колосальною інформацією

чубайс дійсно має величезний вантаж інформації. Він перебував при владі десятиліттями, тому у нього явно багато даних про путіна, його оточення та гроші. Донедавна чубайс був радником російського диктатора на громадських засадах.

За словами Фейгін, вони перетиналися з чубайсом у російській держдумі упродовж 1993 – 1996 роках. Тоді останнього вважали цинічним та хитрим кар'єристом, головне завдання якого – кар'єра та гроші.

Фейгін наголошує, в росії були випадки, коли "несподівано" помирали політики, які вирішили зіскочити зі всього. Так, у 2015 році у Вашингтоні побили до смерті михайла лєсіна, що працював і при єльцині, і при путіні. Те саме може бути з чубайсом. Але підтверджень жодних.

Чому чубайс виїхав з росії після повномасштабного вторгнення

Фейгін вважає, що чубайс досить хитра та винахідлива людина. Тому він міг зрозуміти, що "корабель росії почав тонути". Крім того, чубайс зв'язаний з представниками Демократичної партії США. Можна припустити, що так звану "пенсію" на Заході він не просто так отримав. А за певну інформацію.

"Занадто він чутлива фігура, яка просто так взяла і поїхала на пенсію в Італії. Припускаю, що він можливість проживання на заході отримав, але ілюзій немає бути. чубайс все одно не виступив публічно проти війни. Думаю, кремль попередив його: якщо той публічно розкаже все, то його родичам, друзям, капіталу в росії буде зле", – вважає Фейгін.

Фейгін про те, чи могли отруїти чубайса: дивіться відео

Нагадаємо, колишній російський високопосадовець анатолій чубайс виїхав з росії у березні на Захід. Зараз він в реанімації за станом здоров'я – у нього виявили синдром Гієна-Барре. Загрози життю немає: чубайс не може самостійно ходити, але може говорити. У нього середній стан тяжкості.