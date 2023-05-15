Путін поки не мав підстав для отруєння: білоруський опозиціонер припустив, що з Лукашенком
У самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка серйозні проблеми зі здоров'ям. Уже шостий день про його самопочуття нічого не чути.
Про це 24 Каналу розповів Павло Латушко – заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. За його словами, погане самопочуття Лукашенка викликає неспокій не лише в Білорусі.
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Чому хворобу Лукашенка приховують
Павло Латушко наголосив, що хворобливий стан був у президента Білорусі ще до 9 травня – у нього хрипів голос. Наступного дня не найкращий вигляд він мав і на Червоній площі у Росії під час параду. Окрім цього, на площі Перемоги вже у Мінську замість нього виступив міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін.
На його думку, замовчування стану здоров'я Лукашенка – це безпрецедентна ситуація.
Коли були операції на ногах, тоді прессекретар ледь не з лікарні повідомляв, що все добре й показав самого Лукашенка,
– пояснив він.
За його словами, наразі відомо, що в президента Білорусі серйозне вірусне захворювання, яке, можливо, призвело до інфекційно-алергічної реакції, що і дала ускладнення на серце.
Очевидно, що спершу повідомлялося про відсутність загрози життю. Втім, 13 травня кортеж Лукашенка прибув вночі в урядову клініку. У цей же день також придетів і літак Falcon, який належить російському диктатору Владіміру Путіну, із медиками.
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Чи міг Путін отруїти свого друга
Заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зазначив, що версія отруєння Лукашенка малоймовірна.
Я в цю версію не дуже вірю, тому що Путіну немає сенсу отруїти Лукашенка. Сьогодні не було все ж таки таких видимих ознак невиконання тих завдань, які дає йому Кремль на фоні війни проти України,
– переконаний він.
На його думку, якщо Путін прибере Лукашенка у такий спосіб, то створить тригер всередині Білорусі. До того ж у країні вже неспокійно: уся владна верхівка намагається убезпечити себе.
"Угрупування навколо Лукашенка забруднило кров'ю руки й воно буде робити все, щоб утримати владу", – зауважив Латушко.
До того ж білоруси причетні й до війни проти України. Тож Росія теж відіграватиме значну роль, щоб стабілізувати ситуацію в Білорусі.
Хвороба Лукашенка: головні новини
- Лукашенко відмовився від офіційних візитів та виступів. Наприклад, 14 травня він не з'явився на Дні державного прапора Білорусі. Замість нього на заходи навідався прем'єр-міністр.
- Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін повідомив, що ніякого серйозного захворювання у Лукашенка не діагностували. Ймовірно, білорусу потрібно просто перепочити.
- За даними білоруських ЗМІ, нібито якийсь вірус вразив політика разом із його оточенням. Адже як заявив співрозмовник, близький до служби протоколу Лукашенка, нібито "ще кілька людей з оточення захворіли та впали з ніг".