Путін поки не мав підстав для отруєння: білоруський опозиціонер припустив, що з Лукашенком

У самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка серйозні проблеми зі здоров'ям. Уже шостий день про його самопочуття нічого не чути.

Про це 24 Каналу розповів Павло Латушко – заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. За його словами, погане самопочуття Лукашенка викликає неспокій не лише в Білорусі.

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Чому хворобу Лукашенка приховують

Павло Латушко наголосив, що хворобливий стан був у президента Білорусі ще до 9 травня – у нього хрипів голос. Наступного дня не найкращий вигляд він мав і на Червоній площі у Росії під час параду. Окрім цього, на площі Перемоги вже у Мінську замість нього виступив міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін.

На його думку, замовчування стану здоров'я Лукашенка – це безпрецедентна ситуація.

Коли були операції на ногах, тоді прессекретар ледь не з лікарні повідомляв, що все добре й показав самого Лукашенка,

– пояснив він.

За його словами, наразі відомо, що в президента Білорусі серйозне вірусне захворювання, яке, можливо, призвело до інфекційно-алергічної реакції, що і дала ускладнення на серце.

Очевидно, що спершу повідомлялося про відсутність загрози життю. Втім, 13 травня кортеж Лукашенка прибув вночі в урядову клініку. У цей же день також придетів і літак Falcon, який належить російському диктатору Владіміру Путіну, із медиками.

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Чи міг Путін отруїти свого друга

Заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зазначив, що версія отруєння Лукашенка малоймовірна.

Я в цю версію не дуже вірю, тому що Путіну немає сенсу отруїти Лукашенка. Сьогодні не було все ж таки таких видимих ознак невиконання тих завдань, які дає йому Кремль на фоні війни проти України,

– переконаний він.

На його думку, якщо Путін прибере Лукашенка у такий спосіб, то створить тригер всередині Білорусі. До того ж у країні вже неспокійно: уся владна верхівка намагається убезпечити себе.

"Угрупування навколо Лукашенка забруднило кров'ю руки й воно буде робити все, щоб утримати владу", – зауважив Латушко.

До того ж білоруси причетні й до війни проти України. Тож Росія теж відіграватиме значну роль, щоб стабілізувати ситуацію в Білорусі.

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