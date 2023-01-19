Очевидно, хвороба прогресує, – Гудков про заяву Путіна щодо блокади Ленінграда

Путін заявив, що у Другій світовій війні у блокаді Ленінграда брали участь майже всі країни Європи. Очевидно, його хвороба прогресує.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. У своєму виступі Путін також згадував і Гаагу, очевидно, готується до тюрми.

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Путін зовсім збожеволів

Гудков зазначив, що Путін зовсім збожеволів, якщо заявляє такі речі. Насправді з фашистів зняли обвинувачення щодо блокади Ленінграда, бо її не було. СРСР думав, що не втримає місто, а тому й вирішив не годувати місцеве населення.

Саме керівництво СРСР винне в голодних смертях ленінградців у сурову зиму 1941 – 1942 років. Мені можна не вірити, але є на цю тему дослідження. Туди постачалась величезна кількість сировини, звідти виходила величезна кількість військової продукції,

– зауважив російський опозиційний політик.

Він додав, що це страшна правда, про яку Путін не сказав і ніколи не скаже. Саме тому в Нюрнберзі з фашистів і зняли обвинувачення за смерті в Ленінграді через ніби блокаду. Там не було її, не було замкнутого кільця, й були шляхи для постачань.

Гудков про заяву Путіна щодо блокади Ленінграда: дивіться відео

Хвороба Путіна прогресує

За словами російського опозиційного політика, очевидно, що хвороба Путіна прогресує. Мабуть, ліки, що йому дають, впливають на голову. Там навіть фінські війська не брали участі, не те, щоб, як він каже, ледь не всі країни Європи.

"Радянське керівництво просто вирішило, що все одно не втримає місто, ну то хай собі так і буде. Що можемо, заберемо звідти, а що не можемо – нехай собі пропадає зовсім. Ця тема дуже хвора для Радянського союзу й усієї нашої історії", – наголосив Гудков.

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