Вже марить: у Путіна запідозрили деменцію

Нещодавно під час виступу у Кремлі російський диктатор Владімір Путін заплутався у віці дитини. Це викликало чутки про його старечу деменцію.

У мережі вже почали обговорювати душевне здоров'я Путіна. Один з користувачів помітив, як диктатор дивно дивиться у стелю.

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У Путіна запідозрили деменцію

Так, на зустрічі Путін розмовляв з окупантом Іваном Штокманом, який розповів йому про свою кар'єру від роботи в пекарні до побудови ІТ-бізнесу.

За словами Штокмана, завдяки успіхам в конкурсі менеджерів він став заступником мера Нижнього Новгорода, де в його обов'язки входили інформаційні технології, туризм і розвиток бізнесу. Путін вдав, що його вразила ця історія, а потім перетворив це на притчу про те, через що проходить Росія.

Зрештою, ви прийшли до найголовнішого в цьому пошуку – відданості цій країні. Зрештою, це боротьба за майбутнє наших дітей і ваших дітей,

– сказав російський президент.

Після цього диктатор запитав, скільки років його дітям. На що Штокман відповів: "Наймолодшому дев'ять, а найстаршому – 23 роки". Однак Путін помилився з віком, заявивши: "Вашому малюкові три роки".

Через це у мережі почали говорити про те, що Путін "не чує людей", що у нього прояв "слабоумства", а може й взагалі "хвороба Альцгеймера".

Скільки ще лишилося Путіну

Нагадаємо, що лікар Євген Комаровський не радить занадто сподіватися на швидкий біологічний кінець Владіміра Путіна. Адже він має доступ до найкращої медицини. Він зауважив, що сучасна медицина дозволить Путіну "пити кров" з українців ще кілька років.

За словами Комаровського, Путіну може вкоротити життя його ж оточення, тому що він вже всіх дістав. І це може статися скоріше, ніж його вб'ють якісь ракові клітини чи тромб.

"Всьому світу найімовірніше скажуть, що це тромб. Але приберуть його вірогідно свої", – сказав лікар.