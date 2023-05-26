Потребує операції: що зі здоров'ям Лукашенка та чому він не може лікуватись у Білорусі

Останні кілька тижнів обговорюють проблеми зі здоров'ям самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Диктатор потребує операцій на хребет і коліно. Крім того, у нелегітимного лідера підвищений цукор та є ожиріння.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко. Він пояснив, чому Лукашенко не поспішає лікуватися.

Дивіться також План на випадок смерті: хто стане наступником Лукашенка та яка роль його сина Віктора

Лукашенко боїться не проснутись

Латушко зазначив, що Лукашенко боїться не проснутись після операції на хребет або залишитись паралізованим. Він боїться їхати навіть у Москву, нікому не довіряє, проводить перевірки. Диктатора охороняє понад 2 тисячі людей.

Лукашенко дуже боїться загроз. Такий страх у нього з’явився після 2020 року та посилився, коли він "вписався" у війну проти України. Операція йому потрібна давно. Але він з 2020 року дуже зайнятий внутрішніми проблемами, які він створив через фальсифіковані вибори. У Білорусі тривають репресії,

– сказав він.

Керівник Народного антикризового управління Білорусі підкреслив, що Лукашенко буде змушений все-таки зробити цю операцію. Однак у Білорусі він цього зробити не може.

Він розповів, що білоруський диктатор проводить тотальні репресії проти лікарів, що змушує спеціалістів покидати Білорусь. Державі не вистачає понад 5 тисяч медиків. Лише у Польщу за минулий рік виїхала понад тисяча фахівців.

Павло Латушко припустив, що Лукашенко може поїхати лікуватись в Об'єднані Арабські Емірати. Там диктатор ховає усі свої гроші, також у цій державі живе його син Віктор. Крім того, нелегітимний лідер Білорусі може поїхати на операцію в Китай.

Латушко про стан здоров'я Лукашенка: дивіться відео

Стан здоров'я Лукашенка: головне