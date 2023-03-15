Боюся, до трибуналу не доживуть, – лідер Ічкерії про хвороби Кадирова й Путіна

В інфопросторі все частіше обговорюють, що самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям, як і російський диктатор Владімір Путін. Цю інформацію підтверджують і в уряді Чеченської республіки Ічкерія.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Він зазначив, що боїться, аби з цими людьми щось не трапилося раніше.

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"Нам треба помолитися за їх здоров’я, щоби ці люди не померли раніше часу, не встигнувши постати перед міжнародним трибуналом", – заявив він.

Ахмед Закаєв вважає, що "найкращих" провідників антиімперської та антиросійської ідеології, ніж Путін та Кадиров, у світі не буде.

Краще, ніж вони роблять, переконують світ в тому, що ось це державне утворення має перестати існувати, інших кандидатів немає,

– заважив заявив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Через це, переконаний Закаєв, треба думати про їх безпеку.

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Зупинятися не можна

"Якщо раптом завтра не стане Путіна та Кадирова, ми не маємо зупинятися й відмовлятися від нашого головного завдання – щоби ця імперія зла перестала існувати", – сказав він.

Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія впевнений, що на це нічого не має впливати – ані їх життя, ані їх смерть.

"Тому ми маємо рухатися вперед. Вони стали більш небезпечні, ніж коли-небудь, адже насправді тяжко хворі", – підсумував Ахмед Закаєв.

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