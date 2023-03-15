Боюся, до трибуналу не доживуть, – лідер Ічкерії про хвороби Кадирова й Путіна
В інфопросторі все частіше обговорюють, що самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям, як і російський диктатор Владімір Путін. Цю інформацію підтверджують і в уряді Чеченської республіки Ічкерія.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Він зазначив, що боїться, аби з цими людьми щось не трапилося раніше.
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"Нам треба помолитися за їх здоров’я, щоби ці люди не померли раніше часу, не встигнувши постати перед міжнародним трибуналом", – заявив він.
Ахмед Закаєв вважає, що "найкращих" провідників антиімперської та антиросійської ідеології, ніж Путін та Кадиров, у світі не буде.
Краще, ніж вони роблять, переконують світ в тому, що ось це державне утворення має перестати існувати, інших кандидатів немає,
– заважив заявив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.
Через це, переконаний Закаєв, треба думати про їх безпеку.
Що зі здоров'ям Путіна та Кадирова: дивіться відео
Зупинятися не можна
"Якщо раптом завтра не стане Путіна та Кадирова, ми не маємо зупинятися й відмовлятися від нашого головного завдання – щоби ця імперія зла перестала існувати", – сказав він.
Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія впевнений, що на це нічого не має впливати – ані їх життя, ані їх смерть.
"Тому ми маємо рухатися вперед. Вони стали більш небезпечні, ніж коли-небудь, адже насправді тяжко хворі", – підсумував Ахмед Закаєв.
Що відомо про здоров'я Кадирова та Путіна: останні новини
- За даними Bild, самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров тяжко хворіє. Ймовірно, у нього серйозні проблеми з нирками.
- Рамзану Кадирову на зустрічі із російським диктатором дали доповідь величезним шрифтом. В мережі припускають, що у самопроголошеного лідера Чечні, ймовірно, проблеми із головою чи мозком.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що на працездатність Владіміра Путіна впливає онкологія.