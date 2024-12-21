У нього кілька розладів, які потрібно лікувати, – психологиня розібрала психотип Путіна

Владімір Путін провів традиційну пряму лінію, де підбив підсумки року. Його заяви продемонстрували різке загострення божевілля, а більша частина сказаного виглядала параноїдальною маячнею.

Так диктатор запропонував провести цинічний "експеримент" під час якого Росія вдарить по Києву “Орешником”. Як розповіла 24 Каналу психологиня Олена Шершньова, Путін демонструє типову поведінку психопата.

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Яким є психотип Путіна

Нові пропозиції очільника Кремля є типовими для психопатів. Мовиться про повну відсутність будь-якої емпатії, людських цінностей у загально признаному ключі, а ще однією характерною рисою є зацікавленість у проведенні цинічних та жорстоких експериментів. Все це прогресує з роками.

Психопатам необхідні адреналінові стимули. Путін їх отримує, але йому потрібно дедалі більше, тому з року в рік ми це спостерігаємо. Така поведінка типова для його психічного розладу. За словами психологині, є один рецепт, як впоратися з такою людиною.

Потрібна ще більша сила, бо психопати не знають ні жалю, ні домовленостей. Для них це пустий звук. Єдине на що реагують психопати – це коли вони відчувають більшу силу, тоді коряться, замовкають, поважають і не чинять зла,

– підкреслила Олена Шершньова.

Чого найбільше боїться Путін

Російський диктатор за 8 років війни, яку почав до повномасштабного вторгнення, майже 200 разів порушував усі домовленості про періодичні припинення вогню. Тепер він пішов ще далі й заявив, що йому "живеться скучно і потрібна двіжуха". Так Путін назвав війну, звірства росіян і масові вбивства українців.

Ці слова про "двіжуху" надзвичайно щирі. Тут ми бачимо справжнього Путіна, він чесно зізнається, що йому хочеться більше адреналінових стимулів. Уже замало того, що є. Він прямо каже, що хоче, щоб кулі свистіли,

– зауважила психологиня.

Тобто все, що для нормальної людини є синонімом жаху, синонімом того, чого ніхто не хоче бачити у своєму житті, для Путіна навпаки – це синонім адреналінової підживи, того, чого він потребує.

Така потреба є у людини з психопатичним розладом, було б добре таку людину лікувати, але ж бачите, що поки цього не відбувається. Садисти завжди боягузи, і чим жорстокіша людина, тим більше вона сама боїться болю,

– додала Олена Шершньова.

Як правило, безжалісні вбивці найбільше бояться власної смерті. Тут присутній елемент гіперкомпенсації, коли людина, щоб втекти від власної вразливості, чинить злочини щодо інших, спостерігає за цим, щоб так вберегти свою психіку.

До слова, так званий "експеримент Путіна" передбачав, що Україна та Захід зберуть усі системи ППО в певному місці у Києві. Тоді Росія вдарить по ньому, щоб перевірити можливості ракети "Орешник". Президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на такі заяви. Він написав: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довб**об".