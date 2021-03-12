Хворого на COVID-19 президента Вірменії госпіталізували з проблемами серця, – ЗМІ

Президента Вірменії Армена Саркісяна госпіталізували з ускладненнями, які, найімовірніше, спричинені коронавірусом. У нього діагностували проблеми з серцем. ЗМІ повідомили, що президента оперуватимуть.

У вірмянському виданні повідомили, що Саркісяна відвезли у медцентр "Астхік". Там його нібито готують до операції зі стентування.

До теми Почув невтішний діагноз: президент Вірменії Саркісян інфікувався COVID-19

У пресслужбі президента Интерфаксу не прокоментували це повідомлення. Там лише сказали, що виступлять із відповідною заявою публічно.

Жодної інформації також не надали і в медцентрі "Астхік", де може перебувати президент.

COVID-19 у Саркісяна: що відомо

Про те, що Саркісян інфікувався COVID-19, стало відомо ще 5 січня.

Він дізнався про діагноз під час візиту до Лондона. Там йому робили операцію на нозі.

Вже через кілька днів медики заявили, що у президента – мутований британський штам коронавірусу. Ще тоді Саркісяна госпіталізували з високою температурою та двосторонньою пневмонією.



Що відомо про новий штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу