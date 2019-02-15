10:40
15 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пам'ятник Халку легкої поведінки у РФ. Росіяни замахнулися на святе
      Вєсті Кремля
      20:59, 14 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, 14 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      І знову рекорд: Україна експортувала величезний обсяг птиці

      96 Читать новость на русском
      І знову рекорд: Україна експортувала величезний обсяг птиці
      І знову рекорд: Україна експортувала величезний обсяг птиці / Фото з відкритих джерел

      У 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м’яса птиці.

      Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов заявив, що посилення позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку відбулося саме завдяки курятині.

      Читайте також: Україна почала експортувати бронеавтомобілі власного виробництва "Варта"

      Минулого року обсяги експорту продукції м’ясної групи збільшилися на 21,6% і становили 646 мільйонів доларів.

      Куди найбільше Україна експортувала м’ясопродукцію? Найбільше вітчизняної м’ясопродукції було вивезено до країн Євросоюзу, Близького Сходу та СНД.

      Лідируючу позицію у рейтингу імпортерів українського м’яса другий рік поспіль утримують Нідерланди (17,9%). Також багато м’ясопродукції експортували до Словаччини (9,3%), Саудівської Аравії (9,0%), Білорусі (8,4%), Іраку (7,0%), Азербайджану (6,1%) та Німеччини (5,0%).

      Загалом ці країни акумулювали майже 63% закордонних поставок м’ясної продукції,
      – зазначив експерт.

      Які компанії експортували найбільше? Експерт не назвав компаній. Однак, найбільшим виробником курятини в Україні є компанія "Миронівський хлібопродукт" мільярдера Юрія Косюка. За оцінками самої компанії, "МХП" займає 55% вітчизняного ринку курятини.

      Україна експортувала рекордну кількість не лише м'ясної продукції. Український аграрний експорт за результатами 2018 року досяг нового рекорду. Він перевищив 18,8 мільярдів доларів. Крім того, вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції. А також Україна потрапила до п’ятірки країн, які експортували до Європи найбільше сільськогосподарської продукції у період з жовтня 2017 до листопада 2018 року.

      blog_ava
      15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
      сьогодні
      18007
      Теги: Новини України Експорт Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:02 Земля та ринок: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 721
      Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков
      сьогодні , 08:40 Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков
      Злой Одессит 1445
      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      14 лютого , 22:00 Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      Артем Овдієнко 5876
      "Динамо" вирвало нічию в матчі з "Олімпіакосом"
      14 лютого , 21:49 "Динамо" вирвало нічию в матчі з "Олімпіакосом"
      4254
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      14 лютого , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 2380
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук