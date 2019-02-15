І знову рекорд: Україна експортувала величезний обсяг птиці

У 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м’яса птиці.

Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов заявив, що посилення позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку відбулося саме завдяки курятині.

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Минулого року обсяги експорту продукції м’ясної групи збільшилися на 21,6% і становили 646 мільйонів доларів.

Куди найбільше Україна експортувала м’ясопродукцію? Найбільше вітчизняної м’ясопродукції було вивезено до країн Євросоюзу, Близького Сходу та СНД.

Лідируючу позицію у рейтингу імпортерів українського м’яса другий рік поспіль утримують Нідерланди (17,9%). Також багато м’ясопродукції експортували до Словаччини (9,3%), Саудівської Аравії (9,0%), Білорусі (8,4%), Іраку (7,0%), Азербайджану (6,1%) та Німеччини (5,0%).

Загалом ці країни акумулювали майже 63% закордонних поставок м’ясної продукції,

– зазначив експерт.

Які компанії експортували найбільше? Експерт не назвав компаній. Однак, найбільшим виробником курятини в Україні є компанія "Миронівський хлібопродукт" мільярдера Юрія Косюка. За оцінками самої компанії, "МХП" займає 55% вітчизняного ринку курятини.

Україна експортувала рекордну кількість не лише м'ясної продукції. Український аграрний експорт за результатами 2018 року досяг нового рекорду. Він перевищив 18,8 мільярдів доларів. Крім того, вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції. А також Україна потрапила до п’ятірки країн, які експортували до Європи найбільше сільськогосподарської продукції у період з жовтня 2017 до листопада 2018 року.