Росія дуже залежна від Ірану: чи можуть виникнути проблеми у співпраці після смерті Раїсі

Залежність Росії від Ірану дуже велика. Окупанти отримують іранські дрони та зброю. Навряд чи Тегеран припинить співпрацю з Кремлем після смерті Ібрагіма Раїсі, який загинув у авіакатастрофі у неділю, 19 травня.

Нараз серйозних проблем для співпраці Росії та Ірану нема. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Кардинальних змін не буде

Ігор Яковенко зазначив, що політичний курс Ірану визначав не Ібрагім Раїсі. Там він виконував приблизно таку ж роль, як у Росії прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін. Основний політичний курс залежить від верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Крім того, не знаю, хто замінить Раїсі. Вибори президента ще попереду. Зараз виконувач обов'язків Мохаммад Мохбер, який виконував ключову роль у забезпеченні Росії зброєю. Тому є деякі сумніви, що тут можуть відбутись різкі зміни. Серйозних проблем для співпраці цих двох диктатур я не бачу,

– вважає він.

Вибори президента Ірану відбудуться 28 червня. Російський опозиціонер припустив, що, найімовірніше, вони не змінять політичний курс Тегерану.

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