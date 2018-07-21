Ідеал жіночої краси: 53-річна Моніка Беллуччі знялася на обкладинку журналу Esquire
Розкішна італійська кіноактриса Моніка Беллуччі стала головною героїнею серпневого номера журналу Esquire.
Беллучі опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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У виданні йдеться, що Моніка є більше ніж акторка, теледіва, "більше ніж ідеал сицилійської мами , більше ніж ідеал жіночої краси".
Зазначається, що Беллуччі відображає ідеал фемінізму, разом із сімейними цінностями і красою.
"Ця жінка має такі ж погляди, як і Шарлотта Генсбур, Хуана Акоста, Крістіна Росенвінхе та інше", – пише журнал.
На знімках Моніка Беллуччі позує у стриманому одязі, який водночас підкреслює чудову фігуру італійської акторки.
Моніка Беллуччі для журналу Esquire
Джерело: 24 Канал
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