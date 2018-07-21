Ідеал жіночої краси: 53-річна Моніка Беллуччі знялася на обкладинку журналу Esquire

Розкішна італійська кіноактриса Моніка Беллуччі стала головною героїнею серпневого номера журналу Esquire.

Беллучі опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Оголена Наомі Кемпбелл вразила мережу ідеальною фігурою: фото

У виданні йдеться, що Моніка є більше ніж акторка, теледіва, "більше ніж ідеал сицилійської мами , більше ніж ідеал жіночої краси".

Зазначається, що Беллуччі відображає ідеал фемінізму, разом із сімейними цінностями і красою.

"Ця жінка має такі ж погляди, як і Шарлотта Генсбур, Хуана Акоста, Крістіна Росенвінхе та інше", – пише журнал.

На знімках Моніка Беллуччі позує у стриманому одязі, який водночас підкреслює чудову фігуру італійської акторки.



Моніка Беллуччі для журналу Esquire