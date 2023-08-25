Ідеальна робота: Повітряні сили відзвітували про роботу під час нічної атаки

Вночі 25 серпня Росія атакувала Україну ракетами і безпілотниками, спроби ворога виявились марними завдяки ідеальній роботі Сил протиповітряної оборони. Захисники знищили усі ворожі цілі.

Про це на ранок повідомили у зведенні Повітряних сил ЗСУ. Ворог атакував ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів, а також запустив БПЛА типу Shahed 136/131.

Дивіться також Атака Одеської області: ворог вперше випустив "Калібри" з Азовського моря

Знищено 5 із 5 цілей: деталі атаки

У напрямку Південних областей із літаків Су-34 ворог випустив 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря.

Також було зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі 5 цілей знищено силами і засобами Повітряних сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БПЛА – у Дніпропетровській області,

– йдеться в повідомленні.

Робота ППО вночі під час атаки ворога / Інфографіка Повітряних сил

Нічна атака: що відомо

У ніч проти п'ятниці, 25 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Про звуки вибухів повідомляли в Одесі та Запоріжжі.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем ворог випустив 2 ракети у напрямку одного з портів. Зазначав, що Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

Російські військові намагаються знайти нову тактику для ударів по Україні, щоб обходити наші системи ППО. Тож, цієї ночі загарбники вперше запустили ракети "Калібр" з Азовського моря, про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, завдяки акуратній роботі української ППО постраждалих та пошкоджень немає. Також вона зауважила, що вночі було дві хвилі атаки росіян на Південні області: