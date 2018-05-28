Ідеальна чистота у помешканні може серйозно нашкодити здоров'ю, – науковці
Діти, які провели перші роки життя у стерильному середовищі будинку та рідко бували у публічних місцях, мають високий ризик захворіти на рак.
Таку заяву зробили науковці Інституту вивчення раку, передає "Сегодня" з посиланням на MedicalXpress.
З їх слів, ідеальна чистота у помешканні може викликати у дітей гострий лімфобластний лейкоз.
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Онкозахворювання формується у два етапи. На першій стадії відбувається генетична мутація – у зародків формується схильність до раку. Другий етап – звичайна простуда, яка може стати причиною виникнення гострого лімфобластного лейкозу.
Діти, які відвідують дитячий садок з ясел, менш схильні до хвороби, ніж ті, що росли у стерильних умовах.
Що таке гострий лімфобластний лейкоз? Це лейкозгостра форма лейкемії, рак білих кров'яних клітин, що характеризується проліферацією і накопиченням ракових, незрілих білих кров'яних тілець, відомих як лімфобласти.