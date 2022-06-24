Ідеального сценарію немає, – Латушко припустив, як вирвати Білорусь з-під контролю Росії
Білоруський народ підтримує нас та намагається зробити все, аби уникнути участі своїх військ у війні Росії проти України. Зокрема, там хочуть створити національно-визвольний рух, а військових закликають не воювати з ЗСУ.
Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. За його словами, зараз білоруси мають зробити важливий крок, зокрема створити національно-визвольний рух.
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Він каже, що для цього вже є відповідні структури, які готові до активних дій.
Так, тут немає ідеального сценарію, неможливо ідеально боротися за незалежність. На жаль, Лукашенко завів країну в тупик, що призведе до втрати нашої незалежності і суверенітету,
– вважає Латушко.
Він наголосив, що білоруси мають боротися за збереження незалежності своєї країни.
Як білоруським військовим врятуватися від війни
Латушко запевнив, що Лукашенко може віддати наказ щодо вторгнення в Україну лише тоді, коли відбудеться переміщення російських збройних сил у більшій кількості, щоб вони могли об’єднатися з білоруськими військовими.
За його словами, якщо це станеться, то білоруська опозиція робитиме те, що робила в лютому:
- закликатиме спалити військові квитки тим, кого можуть мобілізувати,
- звертатиметься до офіцерів щодо невиконання наказів,
- організують протести та партизанську війну,
- працюватиме народна розвідка.
Латушко зазначив, що найкращий варіант для білоруських військових – тікати в ліси.
Це не дезертирство, а дії в інтересах білоруського народу і дружніх майбутніх відносин з Україною. Я сподіваюся, що військові білоруси будуть робити саме так і формуватимуть підрозділи проти режиму Лукашенка,
– заявив він.
Опозиціонер додав, що білоруси перебувають під інформаційною “парасолею” Росії, адже російські пропагандисти говорять брехню та перекручують факти.
"Йде риторика, що Україну "звільняють", а російські військові "асвабадітелі". Все представляється абсолютно навпаки стосовно правди", – пояснив він.
Латушко про можливий вступ Білорусі у війну, національний спротив та Лукашенка
До слова, наближені до Лукашенка білоруські посадовці та підприємці готуються до того, що диктатор таки погодиться на авантюру Путіна та віддасть наказ про участь своєї армії у війні проти України.
При цьому, попри початок навчань військових Білорусі, ознак їхньої підготовки до наступу не зафіксовано. Ризик просування до кордонів України залишається мінімальним.