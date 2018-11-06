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      "Ідентичність, перервана": у Києві відкриється виставка до річниці Революції Гідності

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      Робота Олі Рондяк з проекту "Ідентичність, перервана"
      Робота Олі Рондяк з проекту "Ідентичність, перервана"

      8 листопада у Києві в Музеї Івана Гончара відкриється персональна виставка творів українсько-американської художниці Олі Рондяк "Ідентичність, перервана".

      Цей проект розкриває реалії подій Революції Гідності й, водночас, ілюструє поєднання історії України з історією життя авторки виставки. Процес формування нової політичної ідентичності українського народу, пробудження національної свідомості, потужним поштовхом до якого стала революція 2013-2014 року, збігся з часом віднайдення мисткинею власної перерваної української ідентичності.

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      Експоновані твори – це виображення різних емоційних станів жінки у створених художницею образах. Сама техніка, що синтезує живопис та колажі з газетних та журнальних вирізок, присвячених Євромайдану й іншим подіям, апелює до значно ширшого прочитання історичного контексту. Антропний вимір є визначальним у її творах. Введення у композиції картин українського орнаменту, елементів традиційного народного вбрання, зокрема, віночків із квітів, стрічок та дещо трансформовані на сучасний лад візуальні рішення ляльки-мотанки досить красномовно свідчать про самоідентифікацію авторки й виявляють у мистецьких творах Олі Рондяк неповторну стилістику.


      Робота Олі Рондяк

      Витоки народної культури прослідковуються також у репрезентованих на виставці скульптурах, що апелюючи до форм та семантики традиційної української ляльки-мотанки, у контексті історичних явищ України останніх років (Революція Гідності, ведення гібридної війни, анексія Криму Росією), набувають нового символічного значення, виступаючи водночас як оберіг від агресора, і як правічний символ Матері, що зцілює українців від болю та ран минулого і сьогодення.

      Тому, символічним видається у перехресті народної культури і сучасної історії поєднання співорганізаторів виставки – Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" і Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності у сподіванні, що мистецькі твори Олі Рондяк спонукатимуть відвідувачів на віднайдення власної ідентичності.

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      Теги: Новини України LifeStyle Виставка Мистецтво Анонс
      Джерело: 24 Канал
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