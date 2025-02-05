В уряді Британії обережно відкинули ідею Трампа про "близькосхідну Рив’єру" в секторі Гази

У середу, 5 лютого, член британського уряду з обережністю відхилив провокаційну пропозицію президента США. Проте там вважають, що Дональд Трамп заслуговує на похвалу за його зусилля в забезпеченні припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова члена парламенту Великобританії Стіва Ріда ефірі Sky News. Нагадаємо, американський лідер закликав виселити палестинців і перетворити Газу на "Рив'єру Близького Сходу".

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Якої політики дотримується Британія

На запит щодо слів Трампа Рід відповів, що не буде побіжно коментувати заяви президента США або інших світових лідерів.

Водночас посадовець підкреслив – Британія й надалі підтримує вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі принципу двох держав і повернення палестинців до своїх домівок.

Палестинське цивільне населення пережило справжній жах за останні 14 місяців,

– сказав Рід.

Жителі Гази повинні мати можливість повернутися й розпочати відновлення домівок, для чого їм буде потрібна значна підтримка від міжнародної спільноти.

До слова, ідею перетворення Сектору Гази на "першокласний об'єкт нерухомості" Трамп нібито обговорював із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Подібні ідеї американський президент висловлював і щодо Одеси та Північної Кореї, розглядаючи їх перспективи для розвитку нерухомості.