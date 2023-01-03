У найближчі роки це нереально, – Ігнат про те, чому в Україні не буде купола та як його замінити
Створити в Україні систему ППО "залізний купол", подібну до тієї, що використовує Ізраїль, найближчими роками неможливо. Для цього потрібна занадто велика кількість техніки та ресурсів.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, через велику протяжність кордонів України неможливо перекрити всі стратегічні об'єкти.
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Україна хоче отримати винищувачі F-16
"Найближчими роками ми не створимо ніякого "купола" над усією територією України – це неможливо фізично, тому що систем ППО поставити на такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об'єкти всередині країни просто неможливо", – сказав Ігнат.
Він пояснив, що для цього потрібна величезна кількість техніки, що "неймовірно дорого". Також потрібен величезний державний і людський ресурс. Водночас речник зазначив, що система ППО в інших країнах світу, як-от США та Європа, – це перекриття певних напрямків, певних об'єктів.
Іншу частину протиповітряної оборони держави виконують винищувачі – багатоцільові літаки, які є частиною протиповітряної оборони,
– сказав Ігнат.
Саме винищувачі Україна прагне отримати від західних партнерів. Речник Повітряних сил розповів, що для того, аби перехоплювати ворожі ракети, необхідні нові літаки із сучасними радарами, сучасними ракетами, прицільно навігаційними комплексами.
"Літаки, які ми хочемо отримати, перший кандидат – це F-16 певної модифікації, який міг би виконувати завдання в повітрі, зокрема з прикриття повітряного простору", – резюмував Ігнат.
Як українська ППО протистоїть російським обстрілам
- Міністр оборони Олексій Резнікова заявляв, що станом на грудень українська ППО збиває 80% цілей. Він підкреслив, що ефективність систем ППО України зросла з 50%, які були на початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Росія перейшла до тактикити масованих ракетних атак проти України. Дві з них відбулися перед Новим роком. Зокрема, 29 грудня окупанти випустили 69 високоточних ракет, з яких ЗСУ збили 54, а також знищили 11 "Шахідів".
- 30 грудня Росія атакувала Україні дронами-камікадзе, з яких сили ППО ліквідували 16. Напередодні Нового року сили ППО збили 12 крилатих ракет.
- Протягом 1 – 2 січня Росія випустила по Україні майже 90 "Шахідів", з яких наші військові збили 84.