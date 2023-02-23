Ворог вже сам себе привітав з 23 лютого, – Повітряні сили про катастрофу Су-25 в Росії
Росіяни самі себе привітали з так званим святом 23 лютого. Окупанти власними силами втратили літак Су-25 у Бєлгородській області.
Авіакатастрофу Су-25 в ефірі телемарафону прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він підкреслив, що ворог сам себе привітав з 23 лютого.
До теми У Бєлгородській області впав ворожий Су-25: є загиблий
"Війська повітряно-космічної оборони Росії втратили Су-25, який розбився у Бєлгородській області. Вітаємо з цим днем! Нехай побільше таких баталій стається з їхніми Військами повітряно-космічної оборони", – наголосив Ігнат.
У Росії впав Су-25
У четвер, 23 лютого, російський літак Су-25 впав у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області. Падіння літака офіційно підтвердили у Росії.
Російське міноборони повідомило, що літак зазнав катастрофи після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування. Пілот загинув, літак упав у безлюдній місцевості.
За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність.
Білорусь хоче будувати літаки Су-25
- Станом на грудень 2021 року, як писав військовий портал Defense Express, Росія мала 193 дозвукових штурмовиків Су-25. Ймовірно, у війні проти України росіяни втратили деякі з них.
- Ймовірно, Су-25 можуть почати збирати в Білорусі. Про це висловився білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час зустрічі з Владіміром Путіним 17 лютого.
- За його словами, Білорусь готова виготовляти Су-25 з допомогою Росії. Причому він цинічно сказав, що ці літаки добре себе зарекомендували в Україні.