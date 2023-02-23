Ворог вже сам себе привітав з 23 лютого, – Повітряні сили про катастрофу Су-25 в Росії

Росіяни самі себе привітали з так званим святом 23 лютого. Окупанти власними силами втратили літак Су-25 у Бєлгородській області.

Авіакатастрофу Су-25 в ефірі телемарафону прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він підкреслив, що ворог сам себе привітав з 23 лютого.

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"Війська повітряно-космічної оборони Росії втратили Су-25, який розбився у Бєлгородській області. Вітаємо з цим днем! Нехай побільше таких баталій стається з їхніми Військами повітряно-космічної оборони", – наголосив Ігнат.

У Росії впав Су-25

У четвер, 23 лютого, російський літак Су-25 впав у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області. Падіння літака офіційно підтвердили у Росії.

Російське міноборони повідомило, що літак зазнав катастрофи після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування. Пілот загинув, літак упав у безлюдній місцевості.

За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність.

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