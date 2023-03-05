Не лише бронетехніка, – Ігнат розповів, що потрібно Україні для успіху на землі
Україна на початку 2023 року досягла домовленостей з партнерами щодо постачання бронетехніки. Та для успішних операцій цього недостатньо.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. За його словами, Україні для успіхів у наземних операціях потрібна не лише броньована техніка та боєприпаси, але й закрите небо, тобто сучасна авіація.
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Ігнат впевнений, що Україна отримає авіацію
Ігнат висловив переконання, що Україна отримає авіацію, адже партнери надають військову допомогу поетапно.
Те, що Україна буде з крилами – це, мабуть, ніхто не має у цьому сумнівів. Це буде поетапно, поступово. Посилення артилерії, посилення піхоти – це все має бути паралельно. Неможливо добитися успіху у наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття, не маючи надійних засобів протиповітряної оборони,
– сказав він.
Ігнат зазначив, що російська авіація, запускаючи бомби, змітає з землі українські міста. Для прикладу він навів знищений окупантами Маріуполь. Він зазначив, що Україна фізично не могла стримати ворожу авіацію.
"Ми не мали прикритого Маріуполя, тому що з того боку була вже окупована територія. Не було чим дістати літаки, які бомбили "Азовсталь". Подивіться, що сталося від авіаційних бомб", – пояснив речник Повітряних сил.
Для чого Україні винищувачі
- Як відомо, Україна прагне отримувати американський багатоцільовий винищувач F-16. Це один з найбільш розповсюджених військових літаків у світі, який мають на озброєнні чимало країн Європи.
- F-16 допоможе Україні вирішити чимало проблем у війні з Росією, зокрема закрити повітряний простір. Цей літак потрібен Україні для оборони.
- Юрій Ігнат сказав, що проблему ракетоносіїв Росії в Чорному морі може вирішити винищувач F-16. Винищувач може бути частиною протиповітряної оборони, тобто збивати ракети, які летять по нашій критичній інфраструктурі.
- Ігнат пояснив, що винищувач може закрити райони, де в нас немає зенітних сил і засобів. Також F-16 може завдавати ракетно-бомбових ударів на великій відстані.
- Постачання F-16 в Україні залежить від США. Наразі відомо, що президент США Джо Байден сказав, що Америка не буде постачати Україні винищувачі. Проте він не уточнив, чи стосується це реекспорту.