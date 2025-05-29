Потрапив до поліції через георгіївську стрічку: проросійського Додона викликали на допит

Проросійського експрезидента Молдови та лідера Соціалістичної партії Ігоря Додона викликали в поліцію. Причиною стала георгіївська стрічка.

Політик обурився через вимогу правоохоронців прибути на допит. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Додона.

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Чому Додона викликали до поліції

У своїх соцмережах Додон поскаржився, що його викликали в поліцію для допиту через участь у так званому "Марші Перемоги" 9 травня у Кишиневі з георгіївською стрічкою.

Окрім цього, він зазначив, що після приходу до влади проєвропейської президентки Маї Санду в Молдові запровадили штрафи за публічне використання георгіївської стрічки від 4500 до 9000 леїв, що приблизно становить від 260 до 520 доларів США.

На думку Додона, такий закон є "антинародним". Політик також заявив, що не буде відмовлятися від символіки, оскільки вважає її "символом пам'яті про перемогу".

За його словами, стрічка не є політичним символом. Натомість вона нібито "уособлює повагу до тих, хто загинув заради миру".

Окрім цього, Додон згадав, що у 2022 році вже оскаржував подібний штраф у суді й виграв справу. Він пообіцяв зробити це знову і заявив, що у разі повернення до влади скасує заборону на георгіївську стрічку.