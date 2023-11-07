Невдачі під Авдіївкою та нездатність до наступу: у ISW проаналізували лист Гіркіна із в'язниці

Російський націоналіст Ігор Гіркін, якого запроторили за грати, схарактеризував армію своєї країни. Також він не залишив без уваги і зусилля, яких докладає країна-агресорка, щоб провести наступальні операції.

Ув’язнений затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що російські війська навесні 2024 року будуть ще менш здатними наступати. Дружина Гіркіна, Мирослава Регінська, опублікувала лист Гіркіна від 26 жовтня, де він підсумував прифронтову ситуацію в Україні за жовтень.

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Ситуація погіршується

Саме це заявив Гіркін. Він також написав, що російські сили демонструють "наростальну слабкість", попри "загалом успішне відбиття" Росією українського наступу влітку та восени 2023 року. Гіркін стверджував, що російські війська не тільки не змогли розпочати широкі наступальні операції на початку осені, але й не змогли завершити навіть обмежені штурмові дії для досягнення оперативно важливих цілей в районі Куп'янська, Лиману та Авдіївки.

Російські сили не змогли просунутися на Куп’янському напрямку і зараз бої тривають на "дальніх підступах до міста". Ситуацію на Лиманському напрямку росіяни теж змінити не змогли. Гіркін додав, що тактичні просування навколо Авдіївки призвели до значних втрат у живій силі. Гіркін зазначив, що Авдіївська операція продемонструвала нездатність російських військ "досягти переваги на дуже вузькій ділянці фронту", попри ретельну підготовку Росії, хорошу координацію ударних сил і засоби для початкового етапу наступу, а також велику кількість боєприпасів.

Ворог не зможе наступати

Гіркін припустив, що через локалізовані українські атаки на лінії фронту до весни 2024 року погіршиться наступальний і оборонний потенціал Росії. Гіркін зазначив, що російським військам доведеться витратити решту осінньо-зимової кампанії на оборону, щоб усунути оперативні кризи. Мовиться про українську присутність на лівому березі Херсонської області.

Гіркін стверджував, що російські війська й надалі не зможуть вести наступальних дій навіть якщо українські війська не "виб'ють" російські передові підрозділи, не зуміють досягти прориву і будуть виснажені. Гіркін додав, що такий "позиційний сценарій" не гарантований. Він також висловив побоювання, що українські сили можуть успішно зламати російську армію, яка вже виснажена місяцями боїв.

Припущення Гіркіна про те, що поточні російські наступальні операції шкодять перспективам майбутніх російських операцій, є примітним, оскільки російські сили все ще повинні відбивати українські наступальні операції, намагаючись ініціювати власні штурмові дії,

– мовиться у зведенні аналітиків ISW.

Час російських наступів навколо Авдіївки також був дещо дивним і неоптимальним, оскільки дощова та сльотава погода передбачувано заважала російським операціям.

Україна використовує західну зброю

Гіркін натякнув, що додаткова військова допомога Україні, яку їй надає Захід та відсутність мобілізації в Росії могли б допомогти Україні припинити позиційну війну та провести успішні наступальні операції у 2024 році. Гіркін заявив, що українські сили продовжують використовувати надані Заходом війська для ураження російського тилу. Гіркін заявив, що як тільки Україна отримає винищувачі F-16, українські сили зможуть мати локальні переваги протягом короткого часу на будь-якій ділянці лінії фронту.

Він вважає, що Україна може бути "серйозно посилена у військово-технічному плані" західною військовою технікою. Гіркін також стверджує, що Україна зараз має перевагу в живій силі над російськими силами через відсутність мобілізації в Росії. Гіркін зазначив, що Міноборони Росії навряд чи буде набирати "сотні тисяч" нових контрактників, оскільки Росія вичерпала свій потенціал.

ISW проаналізував колонку Залужного про позиційну війну