Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ

Верховна рада 7 лютого призначила Ігоря Клименка керівником Міністерства внутрішніх справ. "За" віддали свої голоси понад 320 народних обранців.

Зазначимо, що Клименко декілька тижнів очолював МВС у статусі виконувача обов'язків. Уряд призначив його на посаду після трагічної загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі в Броварах.

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Представив Клименка на посаді прем'єр Денис Шмигаль.

Як голосували народні обранці:

"Слуга народу" – 224;

"Євросолідарність" – 0;

"Батьківщина" – 18;

"Платформа за життя та мир" – 18;

"За майбутнє" – 13;

"Голос" – 1;

"Довіра" – 13;

"Відновлення України" – 17;

Позафракційні – 17.

Коротка біографія Клименка

Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 року у Києві. В 1994 році закінчив Харківський військовий університет.

До 1997 проходив військову службу в ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію психолог.

У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

У жовтні 2017 року Клименка призначили на нову посаду заступника керівника Нацполіції – начальника департаменту кадрового забезпечення.

З березня 2018 року він обіймав посаду заступника голови Національної поліції. А уже з 25 вересня 2019 року – очолив Національну поліцію України.

Ігор Клименко – генерал поліції. У період з 1998 до 2004 року працював у структурі управління МВС у Харківській області. Згодом Клименко працював у департаменті кадрового забезпечення МВС, який очолив у 2015 році.