Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка очільником МВС
Джерело:Тарас Мельничук
Після катастрофи у Броварах, де загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ, тимчасовим виконувачем обов'язків відомства призначили Ігоря Клименка. Раніше він керував Нацполіцією.
Клименка незабаром призначать міністром внутрішніх справ. Про це 6 лютого написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Клименка Ігоря Володимировича Міністром внутрішніх справ України", – написав Мельничук.
Що відомо про Ігоря Клименка
Новому очільнику МВС 50 років. Він народився у Києві, а навчався у Харківському військовому університеті. Крім цього, він заочно закінчив Одеський державний університет.
Свою кар'єру Клименко розпочав з посади психолога Центру практичної психології управління МВС у 1998 році. Згодом став працювати у Спеціальному миротворчому центрі. Клименко брав участь у 2002 році в миротворчій операції на території Косово. Після цього очолював відділення професійного психологічного відбору при Управлінні МВС України в Харківській області.
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Клименко у 2004-му став головним психологом центру практичної психології Департаменту роботи з персоналом МВС України. Через 4 роки очолив відомство.
З 2008 до 2015 років Клименко був на різних посадах Департаменту кадрового забезпечення МВС України. Крім цього, у 2014 році він брав участь в Антитерористичній операції на Сході України. Національну поліцію Клименко очолював з 25 вересня 2019 до 20 січня 2023 року.
Авіакатастрофа у Броварах: коротко
- Гелікоптер, на якому перебувало вище керівництво МВС, 18 січня впав на території дитячого садка у Броварах Київської області. Загинув міністр Денис Монастирський.
- Загалом загинули 14 людей. Серед них була дитина. Крім цього, постраждали 25 осіб, з них 11 – діти.
- Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що незабаром слідство повідомить причину авіакатастрофи.