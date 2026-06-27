Служив у поліції з 2016 року: на війні загинув Ігор Кульбаба

Україна втратила ще одного захисника. Внаслідок влучання російського FPV-дрона загинув поліцейський Ігор Кульбаба.

Про це повідомили у поліції.

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Що відомо про загиблого поліцейського?

Ігор Кульбаба розпочав службу в патрульній поліції Тернопільщини у 2016 році, ще на початку створення підрозділу. За словами колег, він був чуйною, щирою та товариською людиною, яка відповідально виконувала свій обов'язок.

Поліцейський загинув під час виконання службових і бойових завдань на Херсонщині. Серце захисника обірвалося через влучання російського FPV-дрона.

Українському захиснику було лише 35 років. У Ігоря Кульбаби залишилися дружина, 1-річний син і 9-річна донька.

Немає слів, які могли б вгамувати цей біль. Ми пам’ятаємо. Ми не пробачимо. Щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто знав Ігоря. Назавжди 35. Назавжди в серцях. Назавжди в строю,

– написали у поліції.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Кульбаби. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На війні загинув мешканець села Новосуханівка Степанівської селищної територіальної громади Сергій Калашник. Він народився у 1984 році та служив командиром ракетного взводу.

Солдат Віктор Анатолійович Домнічев півтора року вважався зниклим безвісти. Втім, нещодавно підтвердилася його загибель. Він проживав у селі Копанки Калуської територіальної громади. Його призвали на службу в серпні 2024 року.

На війні проти російських загарбників загинув військовослужбовець з Нововолинська Віталій Мінчук. Захиснику було 52 роки. Серце військового зупинилося 21 травня 2024 року у Донецькій області.