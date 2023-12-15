Його не дочекалися дружина і двоє синів: у боях за Україну загинув воїн із позивним "Морпіх"

У війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець 78 окремого десантно-штурмового полку Ігор Мозгов. Герой віддав своє життя, виконуючи бойове завдання біля села Вербове Запорізької області.

Воїн Ігор Мозгов із позивним "Морпіх" захищав рідну землю ще під час вторгнення ворога в Крим і на Донбас. Військовий загинув 11 грудня 2023 року.

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Віддав найцінніше – своє життя

Ігор Мозгов був родом із селища Дніпряни Новокаховської громади Херсонщини, а загинув у боях на Запоріжжі.

Друзі, загинув мій побратим Ігор Мозгов ("Морпіх"). Його вдома не дочекалися дружина та двоє малолітніх синів. Прошу не бути байдужими і підтримати родину,

– закликав боєць Микола Чорний.

Що відомо про "Морпіха"

Ігор Мозгов приєднався до лав ЗСУ в 2013 році, служив у гірсько-піхотному батальйоні в селі Перевальне (АР Крим). Після того, як російські війська окупували український півострів, в березні 2014 року, військовий вийшов на підконтрольну Україні територію та продовжив службу вже в 36 окремій бригаді морської піхоти.

Чоловік був учасником Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил на Донбасі до 2018 року.

Вже згодом, у 2019 році Ігор Мозгов продовжив службу в зенітно-ракетних військах у Новій Каховці.

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, чоловік став на захист країни. Так, "Морпіх" в червні 2023 року перевівся до 78 ОДШП.

Життя українського захисника обірвалося 11 грудня під час виконання бойового завдання біля села Вербове Запорізької області.

Болісні втрати України у війні