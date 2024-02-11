Новий командувач Сил ТрО Плахута був посадовцем МВС, причетним до зачистки Майдану, – ЦПК

Президент призначив новим командувачем Сил територіальної оборони Ігоря Плахуту. 10 років тому Плахута займав високу посаду в МВС під час зачистки Майдану.

Під час зачистки Майдану у 2013 – 2014 роках він начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

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Що відомо про діяльність Плахути під час Революції Гідності

У Центрі протидії корупції заявили, що Ігор Плахута брав участь у спробах зачистки Майдану. Загалом у мережі можна знайти низку коментарів Плахути щодо подій під час Революції Гідності.

Зокрема 8 грудня 2013 року на Банковій Ігор Плахута запевнив журналістів, що поліція не має наміру застосовувати силу.

Вночі 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Вдень Плахута давав журналістам коментарі. Він повідомив, що для розчищення вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону "Беркут". Також він заявив, що від зачистки постраждали двоє беркутівців.

21 січня 2014 року Плахуту згадували як посадовця МВС, який вийшов до мітингувальників для перемовин. Тоді вказувалося, що він чинний командувач військами Територіальної оборони.

18 лютого 2014 року генерал-майор Плахута запевняв журналістів, що штурму Майдану не буде, і що у загостренні винні "радикали". До слова, Штурм почався через 2 години після його заяви.

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