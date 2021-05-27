Лукашенко спробує "грати", – Тишкевич назвав альтернативи Росії для Білорусі

У Білорусі є ще 2 інші альтернативи підтримки окрім Росії, зокрема, Китай. Олександр Лукашенко буде намагатися на них "грати". Лише за березень 2021 року посол Китаю мав 4 зустрічі у Міністерстві закордонних справ Білорусі.

Про це в ефірі програми "6/9" заявив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він обговорив з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком можливі протести в Білорусі, затримання Романа Протасевича та владу Олександра Лукашенка.

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Про протести

Питання в тому, що протестні настрої нікуди не поділись. Протестні настрої і активності – це дещо різні речі. Настрої – це те, як людина приймає рішення; скажімо, реагує на зовнішнє. Настрої – це з ким людина готова говорити, включатись в певний процес, сам протест. Настрої – вони нікуди не поділись.

Просто що таке білоруська політична криза? Низький та середній клас – це майже 1 мільйон осіб. Такого ще не було в історії Білорусі, щоб близько 1 мільйона. При цьому, щоб виборців було 6,2 мільйона. Це дуже багато, але це не більшість, на жаль.

Про підтримку закликів до протестів

Лідери білоруської опозиції оголосили, що готують нову фазу протестів. Зокрема, Світлана Тихановська заявила, що терор потрібно припиняти.

Коли закличе (Тихановська – 24 канал) – ні (білоруси не вийдуть на протести – 24 канал). Питання в тому, суть протестів. Білоруси все ж таки ментально, і з погляду на культурні зносини, вони дещо відрізняються від українців. Маю на увазі не культуру і некультурність, а різні підходи.

Перша хвиля вуличних протестів, одразу після виборів, – це була хвиля за вибори, за результат. Друга хвиля – ключове слово після 13 серпня, це було слово "солідарність". "Йти і йти" – це були емоційні слова.

У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента, які не визнали у жодній цивілізованій державі. Після оголошення президентом Лукашенка, білоруси почали виходити на вулиці. Проти мирних демонстрантів застосовували силу й спецтехніку, зокрема водомети та світло-шумові гранати.

Але що сталось в Білорусі після перших (першої хвилі протестів – 24 канал)? І влада, і опоненти влади, вони зрозуміли, що стара архаїчна система – вона вже не працює. Її можна заморозити, як коли футболіст отримує травму, йому її заморожують . От зараз влада спробує заморозитись себе. Вона розуміє, що це – заморозка.

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Про санкції на початку 2000-х років

По-перше, тоді (на початку 2000-х років – 24 канал) економіка неадаптована і, по-друге, тоді фактично була "розтяжка" Європейського Союзу – Росія. Дивимось, що зараз. Лукашенко дуже любить владу, щоб її просто так віддавати, чи народу, чи Володимиру Путіну. Відповідно, він шукає альтернативні точки опори.

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Про зв'язок Білорусі та Китаю

Що ми зараз маємо, є інтерес Китаю, він достатньо великий торговельний партнер і реалізує проєкти Білорусі. Серед іншого, більш ефективно працює на зовнішньополітичних площадках.

Дуже простий приклад, що білоруська тема була темою обговорення ЦК Комуністичної партії Китаю. Після цього є так званий "смотрящий" за Білоруссю, це Міністерство громадської безпеки Китаю.

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