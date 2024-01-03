Засудили, а потім відправили на фронт: в Україні загинув російський ексгенерал, – ЗМІ
Російські ЗМІ повідомляють про загибель ексглави міліції Єкатеринбурга Ігоря Трифонова. Чоловік сам захотів взяти участь у війні проти України.
Відомо, що позбавлений звання генерала Ігор Трифонов був судимий за отримання хабаря і незаконне зберігання зброї. Його відправили до в'язниці, але він попросився поїхати воювати проти України.
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Загибель ексглави міліції Єкатеринбурга
Адвокатка ексгенерала Ольга Кезік заявила, що Трифонов довго домагався укладення контракту з міноборони Росії, проте потрапити на війну у нього вийшло лише наприкінці 2023 року. Вона також розповіла, що Трифонов хотів "перемогти".
Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі Ігор Трифонов, якого 2022 року засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні,
– запевняють російські ЗМІ.
Дружина загиблого ексгенерала дізналася про його смерть 2 січня.
Відомо, що Ігор Трифонов в період з 2011 до 2017 року очолював УМВС у Єкатеринбурзі. До 2019 року керував ГУ МВС у Карачаєво-Черкесії.
У серпні 2022 року російського ексгенерала визнали винним у незаконному зберіганні зброї та отриманні хабаря. Тоді його засудили до 9,5 років колонії суворого режиму. Однак потім строк скоротили на два місяці, додали конфіскацію майна і прибрали з обвинувачення статтю за придбання вогнепальної зброї.
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