Перевершив візит Черчилля , – Яковенко про візит Зеленського в США

В передостанній тиждень 2022 року відбувся цілий ряд політичних візитів, які так чи інакше мають відношення до російської війни проти України. Найважливішою та резонансною стала поїздка Володимира Зеленського до Вашингтона, яка "надломила" американський політикум.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, візити Дмітрія Медведєва до Китаю та Владіміра Путіна до Мінська не порівняються зі значущістю першої закордонної поїздки президента України за час повномасштабної війни.

Читайте також Сигнал для інших, – експерт прокоментував результати візиту Зеленського до США

Найважливіша подія останнього часу

Російський опозиціонер іронічно прокоментував зустрічі Владіміра Путіна з Алєксандром Лукашенком та Дмітрія Мєдвєдєва із Сі Цзіньпіном, назвавши їх дріб'язком у порівнянні із зустріччю Володимира Зеленського із Джо Байденом.

Я уявлю, як важко було його (Мєдвєдєва – 24 Канал) розбудити, як важко було його протверезіти, пояснити йому, як себе поводити при дворі Китайського імператора,

– сказав Ігор Яковенко.

Водночас зустріч Зеленського і Байдена, Яковенко порівняв із візитом Уінстона Черчилля у 1941 році до Вашингтона, який змінив хід Другої світової війни. На думку журналіста, візит Зеленського переважає візит Черчилля за резонансом.

Все ж таки Зеленського зустріли більш круто, більш резонансно. Не давали йому говорити довго, це був дійсно тріумф,

– сказав Яковенко.

Опозиціонер також відзначив, що Україна, в особі Зеленського, виглядала, як лідер вільного світу та викликала захоплення у всіх нормальних людей.

Російський журналіст оцінив візити Зеленського до США: дивіться відео

Головною подією стало виділення США 45 мільярдів доларів допомоги для України. Проте, на думку журналіста, пакета допомоги і ЗРК Patriot не достатньо для України.

"Все-таки Зеленський надломив американський політикум, але не зламав його супротив по наданню повної допомоги Україні для перемоги", – сказав журналіст.

Водночас Ігор Яковенко переконаний, що цей супротив вдасться зламати і Україна отримає все, що потрібно.

Як на Росії реагували на зустріч двох світових лідерів