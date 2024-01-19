За що затримали бізнесмена Ігоря Мазепу: все, що відомо про скандал

Відомого бізнесмена Ігоря Мазепу затримало ДБР учора, 18 січня, коли він намагався перетнути кордон на пункті пропуску "Шегині". Його підозрюють в організації злочинної схеми з протиправного заволодіння землями.

24 Канал зібрав усе, що відомо про справу наразі, позицію самого бізнесмена та дані слідства. Наразі суд не обрав запобіжний захід у справі, є лише клопотання про заставу у 700 мільйонів гривень.

Дивіться також Затримання бізнесмена Мазепи на кордоні: у ДБР розповіли деталі

Суд зупинив розгляд справи

Печерський суд зупинив засідання щодо обрання запобіжного заходу бізнесмену Ігореві Мазепі через рішення про відвід судді, оскільки захист заявив про його заангажованість.

У ході засідання адвокати Мазепи озвучили 3 клопотання до суду:

Про проведення трансляції з зали суду; Про відвід прокурора у справі через упереджене ставлення та порушення презумпції невинуватості. А саме, захист заявив, що у тексті підозри сторона обвинувачення стверджує як доконаний факт, що Мазепа скоїв злочин. Крім того, обшуки у Мазепи були проведені без пред'явлення відповідної ухвали суду; Про відкладення засідання на "розумний час" для збирання інформації.

Водночас сторона обвинувачення заявила, що Мазепа планував втекти з країни після того, як отримав інформацію про вручення йому підозри. Щодо третього клопотання обвинувачення заявило, що захисту було відомо про кримінальне провадження щонайменше місяць, коли тривали обшуки в інших фігурантів.

Суддя відмовив у всіх трьох клопотаннях. Відтак, захист попросив про відвід судді на підставі упередженого ставлення. Суд зупинив розгляд справи до рішення про відвід.

. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати 72 годин з моменту затримання.



Ігор Мазепа у залі суду 19 січня / Фото Громадського

Деталі гучного затримання Мазепи

Про затримання бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи правоохоронцями стало відомо 18 січня. У ДБР не називали імені, вказували лише, що затриманого підозрюють в організації схеми протиправного заволодіння землями.



Ігоря Мазепу затримали під час перетину кордону / Фото Нацполіції

"18 січня, працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена – організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК України", – повідомили правоохоронці.

Також зазначалось, що в різних регіонах України було затримано ще трьох учасників злочинної організації, зокрема, брата організатора групи.



У справі затримано трьох інших фігурантів справи, їм вручили підозри / Фото Поліції

Як діяла злочинна схема

. У відомстві нагадали, що раніше, 29 листопада 2023 року співробітники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

За даними слідства, до злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші спеціалісти та представники держорганів.

"Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори схеми через корупційні зв'язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", – йдеться у повідомленні.

Інші учасники підшукували через соцмережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували документи для оформлення права власності на земельні ділянки. Наступним кроком був "перепродаж" землі представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували оборудку.

! За такою схемою

організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. При цьому сприяли цим оборудкам окремі посадовці органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.

У ДБР зауважили, що учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому підозру оголошено лише зараз

Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону пояснила, чому підозру Ігорю Мазепі оголосили саме зараз, а не зробили цього раніше. Зокрема, за її словами, викрито ці махінації зараз, тому і зараз за цим фактом відкрито кримінальні провадження.

Вона також розповіла, в чому була суть схеми. За її словами, землі, на яких розташована Київська ГЕС, переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котеджні містечка. Цього робити не можна.

Вартість землі оцінюють у 15 мільйонів гривень.

Забудова загрожувала критичній інфраструктурі Києва

Також речниця ДБР Тетяна Сапьсян повідомила, що ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди, є критичною інфраструктурою столиці.

"Зараз мова йде про 7 гектарів землі. Їх переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котеджні містечка", – зауважила речниця.

У компанії заявили про тиск

У компанії Concorde Capital заявили, що справа пов'язана із політичною позицією щодо посилення тиску. Там зауважили, що після затримання Ігоря Мазепи у компанії теж пройшли обшуки. Водночас там заявили, що готують позов до уряду щодо тиску на компанію.

Під час обшуків правоохоронці діяли незаконно та агресивно, допустивши різноманітні процесуальні порушення, як-от обмеження доступу адвокатів, безладне вилучення документів та особистих коштів працівників компанії, обшук офісу компанії без ухвали суду та силовий вилом дверей,

— йдеться у повідомленні.

У Concorde Capital також вважають, що питання тиску на Ігоря Мазепу виходить за рамки слідчих дій, ініційованих правоохоронними органами. Особливо в контексті того, що "Ігор Мазепа відкрито говорив про корупцію в силових структурах та створення антирейтингу нечесним силовикам".

Що про затримання каже сам Мазепа

Бізнесмен опублікував у себе на фейсбуці коментар щодо свого затримання, де подякував усім, хто його підтримав, а також наголосив, що "не буде згадувати усі справи, де силовики переслідують бізнесменів".

"Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав", – зазначив Ігор Мазепа.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Олександрович Мазепа народився у Києві 2 серпня 1976 року. Він відомий український бізнесмен та громадський діяч.

Ігор Мазепа є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Входив до складу наглядової ради ПАТ "Укрсоцбанк" з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року.

Concorde Capital вже 18 років є лідером інвестиційного ринку України й за цей час залучила понад 4 мільярди доларів США інвестицій від понад 1000 клієнтів.