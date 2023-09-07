Заволодіння 9,2 мільярда "Приватбанку": Ігорю Коломойському повідомили про ще одну підозру

Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в справі щодо "Приватбанку". Його підозрюють в заволодінні 9,2 мільярда гривень банку.

Про підозру олігарху повідомили НАБУ та САП 7 вересня. До речі, це не перше підозра Коломойського – 2 вересня йому вручили підозру одразу за кількома статтями. Зокрема, статті стосуються легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

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Що відомо про нову підозру Коломойському

Детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ “Приватбанк” та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень,

– заявили у Національному антикорупційному бюро.

Там пояснили, що, за даними слідства:

у січні – березні 2015 року Коломойський, бувши тоді главою Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами “Приватбанк”, щоб фінансувати підконтрольну йому офшорну компанію та збільшити власну частки у статутному капіталі банку.

для цього банк штучно зобов’язали виплатити вищезгаданій компанії понад 9,2 мільярда гривень нібито для зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю;

нібито для зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю; далі частину суми – понад 446 мільйона гривень –перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Це зробили, щоб лігалізувати гроші.

Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ “ПриватБанк”. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу “ПриватБанку” на виконання вимог Національного банку України,

– заявило слідство.

У НАБУ назвали всіх підозрюваних у справі:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ “Приватбанк”, організатор групи;

колишній голова правління ПАТ КБ “Приватбанк”;

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ “Приватбанк”;

заступник Голови Правління ПАТ “Приватбанк” – директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ “Приватбанк”;

заступник керівника Департаменту з обслуговування ЛОРО-банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ “Приватбанк”.

Що загрожує підозрюваним

У Національному антикорупційному бюро розповіли, що дії підозрюваних кваліфікували за трьома статтями кримінального кодексу України:

191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

366 – погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали.

Окрім того, НАБУ затримало заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з “Приватбанком”.

Слідчі пояснили, що розслідування триває та пригадали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами “Приватбанку». Адже в жовтні 2022 року НАБУ і САП заявили, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства.

Вже 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Деталі справи “Приватбанку” / Інфографіка НАБУ

У справах “Приватбанку” НАБУ та САП в лютому 2021 року повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему страхових виплат. За місяць – за новим епізодом, додавши витрати майже 315 мільйонів доларів, тобто 8,2 мільярда, гривень через акредитивну схему. У вересні 2022 року колишнім менеджерам банку інкримінували також витрату 85,2 мільйонів гривень.

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Коломойський вже перебуває у СІЗО: коротко