Ігри та недосипання: стали відомі причини провалу Німеччини на ЧС-2018

На ЧС-2018 Німеччина посіла четверте місце в групі з Мексикою, Швецією і Південною Кореєю, вперше в своїй історії не вийшовши в плей-офф чемпіонату світу.

Німецький футбольний союз (DFB) вживав рішучих заходів уже на Чемпіонаті світу-2018, але це не допомогло. Збірна Німеччини порушувала режим, інформує "Футбол 24" з посиланням на Bild.

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Слабка форма головних зірок, конфлікти всередині колективу, не найкращі тренерські рішення – вже було названо багато причин провалу Німеччини на ЧС-2018. Підопічні Йоахіма Льова оригінально порушували режим. Замість того, щоб висипатись по ночах, вони дуже багато часу проводили за комп'ютерними іграми.

Видання Bild вважає, що саме це могло вплинути на форму гравців. На базі у Ватутінках вони проводили море часу, граючи по мережі один з одним чи з друзями, які залишились вдома, у FIFA, Fortnite та Call of Duty. Проблема набула такого масштабу, що Німецький футбольний союз змушений був вдаватись до радикальних кроків. Одного прекрасного дня на всій території бази Бундестім було відключено wi-fi. Гравців ледь не змушували лягати спати та відпочивати.

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Можливо, вони вважали, що з такими суперниками вистачить свого старого багажу. Однак і справді, особливо у заключному матчі групового турніру проти Південої Кореї німці виглядали дуже вже мляво. Вони не змогли провести жодного матчу, в якому б тотально домінували і виграли за всіма статтями.