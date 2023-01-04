Ікона не допомогла: у мережі показали архівне відео з демобілізованими в Макіївці окупантами

У приміщенні ПТУ, яке росіяни переобладнали для проживання військових, могло перебувати до 600 мобілізованих росіян. Наразі вони або "двохсоті", або "трьохсоті".

У ніч проти 1 січня, рівно опівночі, будівлю було знищено. Загиблих рахують сотнями. Архівне відео, на якому російські вояки ще живі, опублікував військовий журналіст Денис Казанський.

Увага HIMARS нагадав про себе в Макіївці: чому росіяни вчергове попали в пастку

Губернатор Самарської області відправляє мобілізованих на війну до Макіївського ПТУ, де всі вони будуть знищені "Хаймарсом" 1 січня,

– підписав відео Казанський.

У відео також показують одного з російських мобілізованих, він тримає в руках ікону і каже, що сподівається, що вона буде відводити від них усі біди та нещастя.

Втім, як бачимо, це не допомогло окупантам. Адже правда та чесність на боці ЗСУ. Злу й пітьмі ніколи не перемогти світло.

Що сталось в Макіївці

В новорічну ніч ЗСУ вразили базу окупантів училищі Макіїївки, де перебували сотні російських військових.

Спочатку міністерство оборони Росії заявило про 63 загиблих внаслідок удару українських артилеристів, а згодом заявило вже про 89 загиблих.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про 400 загиблих і 300 поранених.



Все, що залишилось від бази окупантів / Фото телеграм-канали

Проросійські місцеві сайти, які підтримують окупантів, нарікають на те, що об'єкт, в якому розмістили мобілізованих, був непристосований для безпечного перебування військових, зокрема, не оснащений укриттями.