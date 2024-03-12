Мінус Іл-76 і 15 окупантів: показуємо на карті, де впав літак росіян в Івановській області

За тисячу кілометрів від українського кордону в Івановській області Росії невдало приземлився літак Іл-76. На його борту було 15 осіб.

У вівторок, 12 березня, за менш ніж годину після появи відповідного повідомлення у ЗМІ, Кремль підтвердив інформацію про катастрофу. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де саме невдало приземлився російський Іл-76.

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Куди впав російський Іл-76: карта

Міноборони Росії заявило, що саме під час навчального польоту в літака загорівся двигун. Як видно з кадрів у мережі, сталося це під час розвороту, після чого пілот намагався долетіти до аеродрому "Північний", однак зрозумів зрештою, що це неможливо.

Де розташована база, на якій ворог тримав Іл-76: дивіться на карті від Google maps

Загалом авіасудно пробуло в повітрі близько декількох хвилин, а потім пілот намагався відвести Іл-76 від житлових забудов. Так воно й приземлилось у районі кладовища, розташованого неподалік від населеного пункту Богородське Івановської області.

Розташування кладовища, у районі якого впав Іл-76: дивіться на карті від Google maps

Сміємо припустити, що загоряння двигуна цього літака є наслідком санкцій, накладений Заходом на авіаційну галузь Росії. Власне, після початку повномасштабного вторгнення країни Європи й США зробили усе можливе, аби Кремль мав проблеми з літаками.

Ще наприкінці 2023 року аналітики зазначали, що з кожним місяцем труднощі в якісному обслуговуванні авіасуден лише накопичується. Це призводить зрештою до аварій, поломок та інших негараздів.

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Наостанок розповімо про характеристики російського літака Іл-76: