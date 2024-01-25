У росіян конкретна мета: чого хочуть досягти вкидом щодо падіння Іл-76

Вранці 24 січня у Бєлгородській області впав російський літак Іл-76. Окупанти заявили, що на його борту нібито перебували українські військовополонені, яких везли на обмін. Однак росіяни на місце події нікого не допустили. Будь-яких інших доказів також не надали.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що окупанти, коментуючи падіння літака, мають конкретну мету. Ціль противника – дискредитувати Збройні Сили України всередині самої держави.

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Які інформаційні вкиди робить Росія

У заяви окупантів навряд чи повірить хтось з міжнародних лідерів. Відтак їхня ціль стосується суто українців. Ворог хоче, щоб люди почали сумніватися у професійності військових. Вони хочуть, щоб проросли перші паростки таких сумнівів.

Це не таємниця, що Збройні Сили України зараз в топі, на вершині піраміди довіри серед всіх можливих і неможливих органів влади. Силам протиповітряної оборони також довіряють, адже ми бачимо, як самовіддано вони працюють, кожна відбита атака – це на межі можливостей,

– підкреслив Іван Ступак.

Тому вкид повідомлень в інформаційний простір про те, що начебто українські військові поцілили у літак, в якому були наші полонені – кидає сумніви на їхню професійність. Саме цього прагне ворог.

Отже, це чергове намагання росіян посіяти паніку, зневіру, депресію. Вони хочуть нас роз'єднати, тому вже не вперше просувають наративи про те, як нібито знищать всіх українців, захоплять територію. Одним із методів це зробити – є звинувачення України у збитті літака.

Що достеменно відомо про ситуацію

За словами Ступака, цілком очевидно, що літак був знищений і це зробили, використовуючи систему протиповітряної оборони. Це не вибух всередині та не помилка пілота.

Є ще один додатковий факт – вранці 24 січня росіяни повідомили, що знищили над Бєлгородом український безпілотний літальний апарат. Це було о 10 ранку і десь о 10:45 почався шквал інформації про збитий літак. Літак впав, тобто працювала російська ППО, щось збили,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Він наголосив, що за понад півтори доби після падіння досі немає тіл. Ми нічого не знаємо про загиблих, окрім членів екіпажу. На місце події нікого не допускають, зокрема й російських пропагандистів.

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