У Зеленського назвали справжню ціль Росії в інциденті з Іл-76

Вранці 24 січня у Бєлгородській області впав російський літак Іл-76. Окупанти поширили інформацію, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких везли на обмін. Втім Росія не надала жодних доказів цього, а про брехню країни-агресорки та її маніпуляції уже давно відомо.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що українська сторона, зокрема Генштаб і ГУР надали виважені заяви, які базувалися на фактах. Він підкреслив, що коментувати ситуацію можна лише тоді, коли достеменно володієш інформацією.

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Чого прагнула Росія в інциденті з Іл-76

За словами Михайла Подоляка, країна-агресорка не отримала ніяких результатів. Зараз справді всі говорять про Іл-76, але це не результат, а інструмент.

Результат, який вони хотіли отримати – це, щоб всі сказали, що не надаватимуть Україні військову допомогу. Принаймні протиракети для систем протиракетної оборони. Оцей результат був для них дуже важливим,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Ключова ціль для окупантів – це не інформаційна складова, хоч її завжди використовують, а зменшення тиску на тактичну та стратегічну авіацію Росії. Через це вони перебувають у панічному настрої.

Ворог розуміє, що якщо Україна матиме більшу кількість якісної високотехнологічної зброї з великим радіусом дії, то він втратить свої останні переваги, які сьогодні все ще має. Зокрема мовиться про ракетне домінування у повітрі та домінування тактичної авіації, штурмових гвинтокрилів по лінії фронту.

У них були два аргументи – це домінування у повітрі й кількісна перевага з огляду на мобілізованих та стару техніку. От якщо перший варіант прибрати, то другий буде теж простіше вирішити. Тобто, якщо вони не домінуватимуть у повітрі, то не матимуть змоги перехоплювати всі засоби дальнього ураження,

– наголосив Подоляк.

Проте Росія не отримала бажаних результатів в межах цієї умовної інформаційної спецоперації. Натомість Україна обережно підходить до коментування тих чи інших фактів, тому що насамперед їх треба мати, щоб могти говорити фахово.

Якби ми, не маючи доступу до фактів, почали одразу висувати якісь версії, то це виглядало б трохи дивно. Ніби ми так само граємо в інформаційні фейкові компанії, як Росія,

– додав Подоляк.

Чи було падіння літака спробою відвернути увагу

У Республіці Башкортостан 15 січня спалахнули масові протести. Поступово силовики їх розігнали, втім незадоволені залишаються. Їх досі шукають та затримують. Таке відвертання уваги на інші теми – є примітивною російською технологією.

Безумовно, у такий спосіб вони суттєво збільшують інформаційні цитування саме цього інциденту (падіння Іл-76 – 24 Канал). Тому все, що стосується тих чи інших протестних проявів, відходить на другий, третій план,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Він додав, що сьогодні Росія розбудовує на своїй території ГУЛАГ. Її громадяни можуть тільки мовчки працювати за невеликі кошти або мовчки йти й мобілізуватися, щоб вбивати людей на чужій території. Це класичний Радянський Союз.

"Вони розуміють, що сьогодні ми живемо в інформаційній епосі, тому шукають можливості, щоб вплинути на суспільну думку європейських країн і на суспільну думку своєї країни. Але свою країну хочуть далі тримати в страху, а для європейців хочуть створити враження, що воюють дві сторони однаково – Росія щось порушує, але й Україна нібито теж", – розповів Михайло Подоляк.

Так окупанти хочуть, щоб Україні ніхто не допомагав. Колись це було стандартною практикою Радянського Союзу, а тепер її повторює сучасна Росія.

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