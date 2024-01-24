Іл-76, який впав на Бєлгородщині, перевозив ракети для С-300

У Бєлгородській області Росії впав літак Іл-76. Джерела у Генштабі заявили, що він перевозив ракети для ЗРК С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в Генштабі стверджує, що літак ІЛ-76 перевозив ракети для ЗРК С-300.

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Збитий Іл-76 перевозив ракети для С-300

Ворожий Іл-76, який впав у Корочанському районі, міг перевозити ракети для зенітно-ракетного комплексу С-300.



Скриншот з УП

Тим часом у соцмережах з'явилося фото, на якому, як стверджується, видно слід від ЗРК, який міг поцілити по Іл-76.

Міноборони України заявило, що "ще з’ясовують інформацію". Наразі у відомстві не можуть підтвердити, що до збиття Іл-75 причетні наші Сили оборони.



Ймовірно, фото після удару по Іл-76 / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Що відомо про збиття літака