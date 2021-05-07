Ексрадник Путіна попередив, де та коли Росія може почати новий наступ на Україну
Росія може почати нове вторгнення до України на Півдні – після липня 2021 року. Саме тоді у Європі завершаться військові маневри НАТО.
Джерело:"Право на владу"
Крім цього, може вплинути завершення будівництва "Північного потоку-2". Таку думку висловив Андрій Ілларіонов, колишній радник російського президента.
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Він підкреслив, що ймовірність наступу виникає під час проведення навчань "Захід-2021". Водночас наголосив, що навіть найвища ймовірність – це ще не гарантія.
Хотів би звернути увагу на місце: ймовірно, це Північна Таврія. Там проходить русло Північно-Кримського каналу, який йде до Криму,
– пояснив росіянин.
Й підкреслив, що Кремль вже тривалий час поширює пропаганду щодо гуманітарної катастрофи, яка розвивається на півострові через те, що туди не надходить вода.
"Ця територія – її досить легко зайняти, і потім її дуже легко утримувати", – зазначив колишній радник російського президента.
Які є загрози для України
Ілларіонов зазначив, що так держава-агресор зможе забезпечити прісною водою Крим. Мовляв, на Півдні є низка електростанцій, які забезпечують третину електроенергії України.
"Це означає третину економічного потенціалу країни. Крім того, самий захід – це Кінбурнська коса, біля якої відбувалося чимало битв в XVIII – XIX століттях", – додав він.
Якщо там опиняться війська окупанта, тоді весь Дніпровсько-Бузький лиман виявиться замкненим. І 2 найбільших порти України, Херсон та Миколаїв, зупиняться,
– зазначив Ілларіонов.
"Якщо ж Кремль зробить те, про що пишуть росЗМІ, тобто захопить 80-кілометрову смугу від Очакова до Одеси, України може втратити вихід до Чорного моря", – застеріг ексрадник Путіна.
Що кажуть у "Слузі народу"
Натомість "слуга народу" Ірина Верещук вважає, що такі висловлювання Ілларіонова – це нерелевантна подача інформації та залякування.
"Якби серед нас був уповноважений Міноборони чи ЗСУ, який міг би пояснити людям, які проживають на Півдні, чують це та хвилюються, тоді б я вважала, що це дискусія", – пояснила вона.
Зараз це виглядає як елемент пропаганди. З усією повагою – ми маємо тримати баланс, коли подаємо щось щодо ймовірного наступу Росії,
– наголосила нардепка.
"Маючи інформацію, яку подає нам Міноборони та штаб ООС, вона не відповідає наразі тій інформації, яку подає пан Ілларіонов", – підсумувала політикиня.
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