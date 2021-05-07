Росія може почати нове вторгнення до України на Півдні – після липня 2021 року. Саме тоді у Європі завершаться військові маневри НАТО.

Крім цього, може вплинути завершення будівництва "Північного потоку-2". Таку думку висловив Андрій Ілларіонов, колишній радник російського президента.

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Він підкреслив, що ймовірність наступу виникає під час проведення навчань "Захід-2021". Водночас наголосив, що навіть найвища ймовірність – це ще не гарантія.

Хотів би звернути увагу на місце: ймовірно, це Північна Таврія. Там проходить русло Північно-Кримського каналу, який йде до Криму,

– пояснив росіянин.

Й підкреслив, що Кремль вже тривалий час поширює пропаганду щодо гуманітарної катастрофи, яка розвивається на півострові через те, що туди не надходить вода.

"Ця територія – її досить легко зайняти, і потім її дуже легко утримувати", – зазначив колишній радник російського президента.

Довідка. Ілларіонов подав у відставку з посади радника Путіна у 2005 році. Він, зокрема, не погоджувався брати участь у "газовій війні" проти України.

Які є загрози для України

Ілларіонов зазначив, що так держава-агресор зможе забезпечити прісною водою Крим. Мовляв, на Півдні є низка електростанцій, які забезпечують третину електроенергії України.

"Це означає третину економічного потенціалу країни. Крім того, самий захід – це Кінбурнська коса, біля якої відбувалося чимало битв в XVIII – XIX століттях", – додав він.

Якщо там опиняться війська окупанта, тоді весь Дніпровсько-Бузький лиман виявиться замкненим. І 2 найбільших порти України, Херсон та Миколаїв, зупиняться,

– зазначив Ілларіонов.

"Якщо ж Кремль зробить те, про що пишуть росЗМІ, тобто захопить 80-кілометрову смугу від Очакова до Одеси, України може втратити вихід до Чорного моря", – застеріг ексрадник Путіна.

Що кажуть у "Слузі народу"

Натомість "слуга народу" Ірина Верещук вважає, що такі висловлювання Ілларіонова – це нерелевантна подача інформації та залякування.

"Якби серед нас був уповноважений Міноборони чи ЗСУ, який міг би пояснити людям, які проживають на Півдні, чують це та хвилюються, тоді б я вважала, що це дискусія", – пояснила вона.

Зараз це виглядає як елемент пропаганди. З усією повагою – ми маємо тримати баланс, коли подаємо щось щодо ймовірного наступу Росії,

– наголосила нардепка.

"Маючи інформацію, яку подає нам Міноборони та штаб ООС, вона не відповідає наразі тій інформації, яку подає пан Ілларіонов", – підсумувала політикиня.